Trump: İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'ŞU ANA KADAR UYGULANMIŞ EN SERT YAPTIRIMLAR'

"İran yaptırımları resmen başladı. Bunlar şu ana kadar uygulanmış olan en sert yaptırımlar ve kasım ayında yaptırımlar yeni bir seviyeye yükseltilecek. İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak. Ben DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!"

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018

​İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi.

5 Kasım'da yürürlüğe girecek olan ve İran'ın enerji sektörünü, petrol ticaretini ve İran Merkez Bankası'nın yabancı finans kurumlarıyla yaptığı işlemleri kapsayan ikinci bölüm yaptırımların İran ekonomisine büyük zarar vereceği iddia ediliyor.

İran Çalışma Bakanı Ali Rebii, "Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz kalabileceğini" belirtmişti.

Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi 8 Mayıs'ta çekmişti. Anlaşmanın diğer imzacıları ise ABD'nin bu tek taraflı adımına karşı çıkmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada 'nükleer anlaşmanın işe yaradığını ve İran'ın nükleer programını kısıtlama amacını yerine getirdiğini' belirtmişti.

Nükleer anlaşmanın 'Avrupa'nın, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği açısından hayati önemde olduğunu' söyleyen dışişleri bakanları ayrıca ABD'nin yaptırımlarından Avrupalı şirketleri koruma amacıyla pazartesi günü 'Engelleme Mevzuatını' yürürlüğe sokmuştu.

ZARİF: ABD İKİYÜZLÜLÜĞÜ SINIR TANIMIYOR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise İran'ın bankacılık ve petrol sektörünü koruma konusunda Çin'e ve Rusya'ya güvenebileceklerini söylemiş ayrıca ABD'nin yıllarca İran'a yönelik 'müdahalesi' nedeniyle tazminat talep etmişti.

iran ekonomisi yaptırım söyleminden oldukça kötü etkilenmiş, İran para birimi riyalin değer aşırı oranda düşmüş ve ülke genelinde hükümet karşıtı eylemler yaşanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter'dan yaptığı son açıklamada "Trump yönetimi İran halkı hakkında endişe duyduğuna tüm dünyayı inandırmaya çalışıyor. İlk yaptırımlar 200'den fazla yolcu uçağının satış lisansını iptal ederek sıradan İranlıların hayatını tehlikeye attı. ABD'nin ikiyüzlülüğü sınır tanımıyor" ifadelerini kullandı.