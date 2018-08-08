Erdoğan’ın 'F-35'leri vermezlerse tahkime gideriz’ açıklamasına ABD’den yorum yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'ın Türkiye'ye F-35 uçaklarının sevkiyatını yapmayı reddetmesi nedeniyle uluslararası tahkim mahkemesine gidebileceklerini söylemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara'nın bu niyetinden haberdar olduklarını belirtti, ancak konuyla ilgili bir değerlendirme yapmayı reddetti.

Rus basınına konuşan konuşan ABD Dışişleri'nden bir sözcü "F-35'lerin sevkiyatının mevcut ABD yasaları çerçevesinde durdurulması halinde Türkiye'nin uluslararası tahkim mahkemesine başvurabileceği ile ilgili basında çıkan haberleri biliyoruz. Konuyla ilgili daha fazla yorum almak için sizi Türkiye hükümetine yönlendiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 yüzünden Washington'ın F-35 sevkiyatını yapmak istememesi ile ilgili "Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz" ifadelerini kullanmıştı.