Erdoğan’ın 'F-35'leri vermezlerse tahkime gideriz’ açıklamasına ABD’den yorum yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 yüzünden Washington'ın F-35 sevkiyatını yapmak istememesi ile ilgili "Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'ın Türkiye'ye F-35 uçaklarının sevkiyatını yapmayı reddetmesi nedeniyle uluslararası tahkim mahkemesine gidebileceklerini söylemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara'nın bu niyetinden haberdar olduklarını belirtti, ancak konuyla ilgili bir değerlendirme yapmayı reddetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 yüzünden Washington'ın F-35 sevkiyatını yapmak istememesi ile ilgili "Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz" ifadelerini kullanmıştı.
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