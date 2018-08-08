Trump'ın 'uzay gücü' fırlatılmaya hazır

SUNUM PENCE'DEN
Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın (perşembe) Pentagon'da yapacağı konuşmayla resmen açıklanacak planlar, ardından Kongre'ye sunulacak.
BU HENÜZ İLK ADIM
Trump, uzay gücünün ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak kurulmasını istiyordu. Bunun içinse Kongre'den yasa çıkması gerekiyor. O yüzden ilk etapta Trump'ın çizdiği çerçeveden daha alt düzeyde kalınacağı sanılıyor.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'un uzayın olası savaş alanı olarak görülmesinde Trump ile hemfikir olduğunu ve Uzay Kuvvetleri tesis edilene dek bir muharip kuvvet komutanlığı kurmayı değerlendirdiğini söyledi.
Mattis gazetecilere ''Diğer ülkeler uzaydaki değerlere saldırma kabiliyeti sergilerken uzayla gelişmekte olan savaş alanı gözüyle ilgileneceğiz'' dedi.
'HAVA KUVVETLERİ AYRI, UZAY KUVVETLERİ AYRI'
'EMREDERSİNİZ BAŞKOMUTANIM'
Başkomutanın odayı şöyle bir tarayıp gözlerini dikerek ''Anlaşıldı mı general'' diye seslendiği Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ''Anlaşılmıştır'' yanıtını vermişti.
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