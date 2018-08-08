Trump'ın 'uzay gücü' fırlatılmaya hazır

Trump'ın emrettiği 'Uzay Kuvvetleri' ile ilgili planlar Pentagon tarafından hazırlandı.

SUNUM PENCE'DEN

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın (perşembe) Pentagon'da yapacağı konuşmayla resmen açıklanacak planlar, ardından Kongre'ye sunulacak.

BU HENÜZ İLK ADIM

Trump, uzay gücünün ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak kurulmasını istiyordu. Bunun içinse Kongre'den yasa çıkması gerekiyor. O yüzden ilk etapta Trump'ın çizdiği çerçeveden daha alt düzeyde kalınacağı sanılıyor.

© REUTERS / Jonathan Ernst Mattis: Uzay Kuvvetleri kurulması talimatıyla ilgili çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'un uzayın olası savaş alanı olarak görülmesinde Trump ile hemfikir olduğunu ve Uzay Kuvvetleri tesis edilene dek bir muharip kuvvet komutanlığı kurmayı değerlendirdiğini söyledi.

Mattis gazetecilere ''Diğer ülkeler uzaydaki değerlere saldırma kabiliyeti sergilerken uzayla gelişmekte olan savaş alanı gözüyle ilgileneceğiz'' dedi.

'HAVA KUVVETLERİ AYRI, UZAY KUVVETLERİ AYRI'

Trump, haziranda Ulusal Uzay Konseyi toplantısında, ''ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a silahlı kuvvetlerin 6. kolu olaraj bir uzay gücü kurulması için gerekli süreci derhal başlatma talimatı veriyorum. Bu büyük bir açıklamadır. Bir Hava Kuvvetlerimiz ve bir de Uzay Kuvvetlerimiz olacak, birbirinden ayrı ama birbirine eşit. Önemli bir şey olacak'' demişti.

'EMREDERSİNİZ BAŞKOMUTANIM'

Başkomutanın odayı şöyle bir tarayıp gözlerini dikerek ''Anlaşıldı mı general'' diye seslendiği Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ''Anlaşılmıştır'' yanıtını vermişti.