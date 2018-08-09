ABD'de Demokratlardan, üyelerine 'ZTE ve Hawei kullanmayın' uyarısı

ABD'nin önemli partilerinden biri olan Demokratik Ulusal Komite (DNC) parti üyelerine ve çalışanlarına ZTE ve Huawei marka telefonları kullanmama uyarısında bulundu.

© REUTERS / Sergio Perez ABD'ye ceza ödemeyi kabul eden Çinli ZTE: Bu durum yönetim seviyesinde var olan sorunları yansıtıyor

Partinin önemli isimlerinden biri olan Christopher Wray, parti üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği kısa mesajda, partilileri 'çok düşük fiyatlardan da olsa Çinli üreticilere ait akıllı telefonları kullanmamaları' konusunda uyardı. Wray bu cihazların ABD halkına ait verilerin Çin'e aktarılması için kullanıldığını iddia etti.

İlk olarak 2012 yılında ZTE ve Huawei'nin Çin hükümetine bilgi aktardığı ve casusluk yaptıkları iddia edilmişti.

ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşının alevlenmesinin ardından söz konusu iddialar tekrardan gündeme oturdu. Trump yönetimi, ZTE ve Huawei için araştırma emri verdi. Araştırmalar sonucu ZTE'nin ambargo uygulanan Kuzey Kore ve İran'a ihracat yaptığı tespit edildi ve ağır yaptırımların uygulanması kararı alındı ancak daha sonradan yapılan görüşmeler sonucunda mevcut cezalar hafifletildi.