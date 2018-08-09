Pence, 2020'de ABD Uzay Kuvvetleri kurulması hedefini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hava Kuvvetleri'nden ayrı olarak Uzay Kuvvetleri de kurulması talimatını vermesinden iki ay sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence 2020 hedefini açıkladı. Pence bunun için Kongre'nin desteğini istedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Başkan Yardımcısı Mike Pence, Silahlı Kuvvetler'in 6. kolu olarak Uzay Kuvvetleri'nin 2020'de kurulmasına dair planı açıkladı.

Uzayın bir zamanlar barışçı ve rekabetten uzak olduğunu ama şimdi kalabalık ve çekişmeli bir hal aldığını iddia eden Pence, uzayda rekabet tırmanır ve Çin ile Rusya'dan tehditler artarken Amerikan hakimiyetini garantiye almak gerektiğini savundu.

Ancak böyle ayrı bir kuvvet komutanlığı kurulması için Kongre onayı gerekiyor.

Uzay Kuvvetleri kurulması hedefini 'gerçekleşme zamanı gelmiş bir fikir' diye niteleyen Pence, ABD Uzay Kuvvetlerini organize edecek, eğitecek ve donatacak yeni bir komutanlık kurulması için en nihayetinde Kongre'nin harekete geçmesi lazım'' dedi.

Trump da ''Uzay Kuvvetleri tam yol ileri'' tweetiyle Kongre'ye coşkuyu vermeye çalıştı.

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Ağustos 2018

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