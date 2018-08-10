Trump Türkiye'ye gümrük vergisini ikiye katladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt konuşmasının ardından Hazine-Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik sunum yaptığı sırada ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye ile ilgili bir tweet attı:

''Türk lirası bizim çok güçlü dolarımız karşısında hızla aşağı düşerken Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin ikiye katlanması emrini verdim! Artık alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi. Şu sıra Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil.''

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ağustos 2018

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