ABD: Gezegenin en güçlü ve ürkütücü denizaltılarına sahibiz

"Bu haberle ilgili açıklayabileceğim herhangi bir şey yok. Denizaltı kuvvetlerimiz, gezegenin en güçlü ve ürkütücü kuvvetleri olmaya devam ediyor" diyen Raines, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD Deniz Kuvvetleri'nde görevli uçak ve gemiler, uluslararası hava ve deniz sahasında sürekli olarak Rus askerlerle karşılaşıyor ve bu tür karşılaşmaların çoğu güvenli ve profesyonel nitelik taşıyor."
Daha önce İzvestiya gazetesi, Rus ordusundan kaynaklara dayandırdığı haberinde geçen nisanda Akdeniz'deki görevi sırasında USS Ohio'yla karşılaşan Amiral Essen fırkateyninin mürettebatının, 2 saati aşkın bir süre denizaltıyı takip ettiğini, sıcak takip sırasında USS Ohio'nun tüm ana parametrelerinin kaydedildiğini yazmıştı.
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