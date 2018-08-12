ABD: Gezegenin en güçlü ve ürkütücü denizaltılarına sahibiz

ABD 6. Filo basın dairesi, Amerikan denizaltı kuvvetlerinin ‘gezegenin en güçlü ve ürkütücü’ kuvvetleri olduğu, Rus donanmasıyla karşılaşmalarınınsa ‘güvenli ve profesyonel nitelik’ taşıdığına dair bir açıklama yaptı.

© Sputnik / Vasily Batanov Rus Amiral Essen fırkateyni Akdeniz'e doğru yola çıktı

ABD 6. Filo sözcüsü Kyle Raines, Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Karadeniz Filosu'na ait Amiral Essen fırkateyninin nisanda ABD'nin USS Ohio denizaltısını yakın mesafeden takip ettiğine dair haberi hakkında Sputnik'e konuştu.

"Bu haberle ilgili açıklayabileceğim herhangi bir şey yok. Denizaltı kuvvetlerimiz, gezegenin en güçlü ve ürkütücü kuvvetleri olmaya devam ediyor" diyen Raines, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD Deniz Kuvvetleri'nde görevli uçak ve gemiler, uluslararası hava ve deniz sahasında sürekli olarak Rus askerlerle karşılaşıyor ve bu tür karşılaşmaların çoğu güvenli ve profesyonel nitelik taşıyor."

Daha önce İzvestiya gazetesi, Rus ordusundan kaynaklara dayandırdığı haberinde geçen nisanda Akdeniz'deki görevi sırasında USS Ohio'yla karşılaşan Amiral Essen fırkateyninin mürettebatının, 2 saati aşkın bir süre denizaltıyı takip ettiğini, sıcak takip sırasında USS Ohio'nun tüm ana parametrelerinin kaydedildiğini yazmıştı.