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23:31 12 Ağustos 2018
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    Donald Trump-Mike Pompeo

    Trump'tan ABD ekonomisi yorumu: Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ülkede işsizliğin rekor seviyeye gerilediğini belirterek, ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü belirtti.

    New York- Times Meydanı
    © REUTERS / Keith Bedford
    'ABD yönetimi, halkı yoksulluk konusunda yanlış yönlendirdi'
    Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşsizlik verileri, 50 seneden olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor ve daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD'ye geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

    Paylaşımında, Arkansas eyaletinin eski Valisi Mike Huckabee ve ABD'li Fox kanalını da etiketleyen Trump, "Maaş çekiniz büyüyor, emekli maaşınız güçleniyor." yorumunda bulundu.

    Cumhuriyetçi Parti'den olan Huckabee, bugün Fox kanalındaki bir programda, kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerini Demokratların kazanması halinde insanların primlerini ve maaşlarını kaybedeceğini öne sürerken, Cumhuriyetçilerin seçilmesi halinde ise seçmenlerin maaşlarıyla primlerini koruyacağını ve ABD'nin sınırlarının daha güvenli olacağını savundu.

    ABD'de işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 3.8 seviyesine gerilemişti. Söz konusu seviye en son Nisan 2000, bundan önce ise 1969 yılında görülmüştü.

    Ülkede işsizlik oranı temmuzda yüzde 3.9 olurken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.1 büyüyen ABD ekonomisi son 4 yılın en iyi performansını kaydetti.

    HARLEY-DAVIDSON YORUMU

    Harley- Davidson
    © REUTERS / Sara Stathas
    Trump: Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli
    Trump, ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin en büyük motorsiklet üreticilerinden olan Harley-Davidson'ın imalatının yurt dışına taşınması durumunda müşterilerinin şirketi boykot etmeyi planladığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Plan hakkında "Harika!" ifadesini kullanan Trump, "Harley'nin (Davidson) rakipleri dahil şirketlerin birçoğu bize doğru geliyor. ABD, yakında eşit şartlara sahip olacak veya daha iyisine." yorumunu yaptı.

    Harley-Davidson, haziranda, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye misilleme olarak başlattığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıyarak bu bölgelerden Avrupa pazarına motosiklet ihraç edeceğini duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Büyüme, ABD ekonomisi, Harley-Davidson, Donald Trump, ABD
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