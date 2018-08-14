ABD'deki Yunan lobisi: Trump'ın Türkiye'ye F-35 ambargosundan mutluyuz

ABD Kongresi'nin her iki kanadında onaylayıp Başkan Donald Trump tarafından imzalanan Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye'ye F-35 satışlarının durdurulmasını, Amerika'daki Yunan lobisi memnuniyetle karşıladı.

Lobi örgütlerinin önde gelenlerinden, Türkiye'ye F-35 ambargosu çıkmasında etkili rol oynayan Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), kararla ilgili bir açıklama yayımladı.

HALC İcra Direktörü Endy Zemenides imzalı açıklamada ''F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesinin NDAA'ya eklenmesi, çok uzun zaman önce yapılmış olması gereken ABD-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi yönünde bir ilk adım'' denildi.

'TÜRKİYE DEMOKRASİYE SIRTINI ÇEVİRDİ'

© AFP 2018 / Jack Guez ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 satışını askıya alan tasarıyı kabul etti

''Çok uzun zamandır Türkiye bölgede dokunulmazlıkla hareket edip ABD'nin müttefiklerini tehdit ediyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve bölgesel güvenliğe zarar veriyor'' iddiasında bulunan Zemenides, şöyle devam etti:

''Trump yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskıyı artırmasından mutluyuz, ama geçici önlemlerin ABD'nin Türkiye'ye yönelik uzun vadeli politikasının daha geniş çaplı yeniden değerlendirmesinin parçası olması lazım. Türkiye Batı'ya ve demokratik standartlara sırtını çevirme niyetini belli etmiştir.''

'AMERİKAN SİLAHIYLA ANTİ AMERİKAN POLİTİKA OLMAZ'

''Amerikan silahları ABD'nin Yunanistan gibi müttefiklerini tehdit etmek, Kıbrıs gibi ABD'nin stratejik ortaklarını işgal etmek, ABD'nin değerlerine ve bölgedeki çıkarlarına zarar vermek için kullanılamaz.''

'OTORİTER REJİM'

NDAA'ya göre F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının Pentagon'un Türkiye ile stratejik ilişkiler ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına dair rapor sunumuna dek yasaklandığına dikkat çeken açıklamada, HALC'ın F-35 teknolojisinin 'Türkiye'deki otoriter rejime teslimatına' baştan beri karşı çıktığı dile getirildi.

'REHİNE DİPLOMASİSİ'

''Türkiye'nin otoriter rejimi Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'e karşı provokatif ve saldırgan davranış içindedir, ABD'nin bölgedeki terörle mücadele çabalarına etkin şekilde zarar vermiştir, Amerikan ve Yunan yurttaşlarını gayriadil şekilde gözaltına alarak rehine diplomamasine girişmiştir'' suçlamalarında bulunan HALC, F-35 konusunda Kongre'yi ikna için Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ve Hıristiyanların Savunması isimli örgütlerle birlikte çalıştıklarını da belirtti.

