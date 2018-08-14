Kayıt
21:10 14 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Donald Trump- NATO

    ABD’li emekli generaller: Türkiye yılsonunda NATO’dan çıkabilir

    © REUTERS / Reinhard Krause
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 2518

    ABD'li kuruluş Academy Securities'in 10 önde gelen emekli generale hazırlattığı raporda, artık NATO müttefikliği garanti olmayan Türkiye'nin yılsonunda ittifaktan ayrılma ihtimalinin giderek arttığı dile getirildi. Bu eğilimin sebepleri Erdoğan'ın otoriterliği, laiklikten uzaklaşma, Rusya ve İran ile yakınlaşma olarak sıralandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    Erdoğan'dan ABD'ye: Bu trendi tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler arayacağız
    New York merkezli, Amerikalı gazi askerlerin kontrolündeki finans kuruluşu Academy Securities tarafından hazırlatılan bir rapora göre, Türkiye'nin yıl sonunda NATO'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor.

    Rapor, Academy Securities'e bağlı 10 emekli amiralle generalden oluşan Jeopolitik İstihbarat Grubu'nun 6 aylık çalışması sonucunda, emekli general James 'Spider' Marks ile eski askeri istihbarat subayı Rachel Washburn tarafından kaleme alındı.

    Çok zengin askeri deneyimi olan ikilinin formüle ettiği raporda ''Türkiye'nin NATO müttefikliği artık garanti değil'' denilirken Türkiye'nin birkaç ay içinde NATO'dan çıkma potansiyeline dikkat çekildi.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AP Photo / Vahid Salemi
    İran, Türkiye'yi savundu: Trump'ın, NATO müttefikine ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici
    Rapor, 24 Haziran seçimleriyle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve yeni sisteme geçilmesi sonrası yayımlandı. 

    Girişte ana fikirler şöyle sıralandı: 1) Erdoğan baskın seçimi kazandı ve iktidarını konsolide etmeyi sürdürecek. 2) Türkiye giderel laiklikten uzaklaşıyır ve Rusya ile müttefik oluyor. 3) Türkiye'nin NATO üyeliği artık garanti değil.

    'Türkiye'nin artık NATO üyesi olarak görülemeyeceği, yıl sonuna kadar NATO'dan çıkabileceğini' belirten raporda, Türkiye'nin NATO'dan olası ayrılığının gerekçelerinden biri olarak Rusya ile artan samimi ilişkiler gösterildi.

    'Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin NATO'nun bölgedeki önemi açısından kırmızı alarm çaldırdığını' dile getiren rapor, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olmayışının, endişelerin başında geldiğini belirtti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA / Halil Sağırkaya
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD, Türkiye'yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya
    ''Türkiye'nin daha bağımsız hale gelmesi ve Rusya ve İran'la daha yakınlaşmasının neleri tehlikeye atacağını anlamak önemli'' diyen rapor ''Putin'in Batı tarzı demokrasilere zarar verme kampanyası ABD'nin varolan dünya düzenini mahvetme girişimleriyle giderek daha etkili hal aldı'' iddiasında bulunarak şöyle devam etti:

    'AMERİKAN-TÜRK ÇATIŞMASI İHTİMALİ'

    ''Üstüne üstlük ABD ile Türkiye ABD'nin Irak ve Suriye'de Kürt savaşçılara verdiği destek yüzünden ihtilafa düştü. Ocak ayındaki telefon konuşmasında Trump Erdoğan'a Suriye'de Türk ve Amerikan güçlerinin çatışması ihtimalinden derin endişesini ifade etti. Türkiye'den gerilimi düşürüp askeri eylemlerini sınırlaması ve iki ülke güçlerinin çatışması riskinden kaçınmasını talep etti.''

    'ABD AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÖDÜN'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    Erdoğan'dan ABD'ye: NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz
    ''NATO müttefiki Türkiye ile ABD'nin çatışmaya girmesi artık tasavvur edilemez değil. ABD'nin Kürt savaşçılarla ortaklığı, Erdoğan'ı NATO müttefikini Osmanlı tokadıyla tehdit edecek noktaya dek celallendirdi. PKK ile YPG, Irak ve Suriye'deki IŞİD'le mücadele operasyonlarının ayrılmaz parçası. ABD'ye göre YPG bölgedeki en etkili savaşçı, ama Türkiye hem YPG hem de PKK'yı ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütü addediyor. Kürt savaşçıların yarattığı etkiye rağmen, ABD, Türkiye ile YPG güçlerini müdahil oldukları bölgelerden çekmek konusunda anlaştı, bu ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli bir ödündü."

    'TÜRKİYE, RUSYA, İRAN ARASINDA ÖNGÖRÜLEMEZ İŞBİRLİĞİ'

    ''Türkiye'nin İran'la ilişkilerinin güçlenmesi de ABD için derinden endişe verici. Suriye'de etkisi giderek artan İran Suriye savaşının kazananlarından biri addedilebilir… Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de nüfuzlarını artırmak için birbirleriyle itişip kakışması bu üç ülke arasında emsalsiz ve öngörülemez işbirliğine yol açıyor.''

    'TÜRKİYE ARTIK LAİK DEMOKRASİ DEĞİL'

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2018 / BENOIT DOPPAGNE
    ‘Türkiye’nin NATO üyeliği, ABD ile ilişkileri kurtarıyor’
    ''Suriye bir kargaşa ve Erdoğan bunu kendi lehine suistimal edebilen konumda. Türkiye'nin kurallarını ve eşzamanlı olarak yüzünü de saldırgan şekilde değiştiriyor. Türkiye artık laik Müslüman bir demokrasi olmaktan çıktı, giderek dinci ve Doğu'ya meyledip kendi başına anlaşmalar yapan, tehlikeli biçimde otoriter bir rejim halini aldı.''

    'TANIDIĞIMIZ ŞEYTAN'

    Raporun 'ne biliyoruz' başlıklı sonuç bölümünde şöyle denildi:

    ''Son 6 aydır Türkiye ile yükselen gerilimi inceliyoruz. Sürekli olarak ilişkilerin kötüleşmesini önemli bir dış politika endişesi olarak tanımladık. Türkiye'nin yılsonunda NATO'yu terk etmesi potansiyelini olası görüyoruz. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye'nin yeni yöenlimi üzerindeki demir yumruğunu pekiştirdi. Bu, tanıdık şeytan ve görünüyor ki gelecekte onu daha da iyi tanıyacağız.''

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Geçmişten bugüne Dünya Güzeli seçilen kadınlar
    Geçmişten günümüze 'Dünya Güzeli' seçilen kadınlar
    Karikatür
    'Dolar, uluslararası ticaret için güvenilir bir araç olmaktan çıktı'
    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet