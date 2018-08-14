ABD’li emekli generaller: Türkiye yılsonunda NATO’dan çıkabilir

Rapor, Academy Securities'e bağlı 10 emekli amiralle generalden oluşan Jeopolitik İstihbarat Grubu'nun 6 aylık çalışması sonucunda, emekli general James 'Spider' Marks ile eski askeri istihbarat subayı Rachel Washburn tarafından kaleme alındı.
Çok zengin askeri deneyimi olan ikilinin formüle ettiği raporda ''Türkiye'nin NATO müttefikliği artık garanti değil'' denilirken Türkiye'nin birkaç ay içinde NATO'dan çıkma potansiyeline dikkat çekildi.
Girişte ana fikirler şöyle sıralandı: 1) Erdoğan baskın seçimi kazandı ve iktidarını konsolide etmeyi sürdürecek. 2) Türkiye giderel laiklikten uzaklaşıyır ve Rusya ile müttefik oluyor. 3) Türkiye'nin NATO üyeliği artık garanti değil.
'Türkiye'nin artık NATO üyesi olarak görülemeyeceği, yıl sonuna kadar NATO'dan çıkabileceğini' belirten raporda, Türkiye'nin NATO'dan olası ayrılığının gerekçelerinden biri olarak Rusya ile artan samimi ilişkiler gösterildi.
'Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin NATO'nun bölgedeki önemi açısından kırmızı alarm çaldırdığını' dile getiren rapor, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olmayışının, endişelerin başında geldiğini belirtti.
'AMERİKAN-TÜRK ÇATIŞMASI İHTİMALİ'
''Üstüne üstlük ABD ile Türkiye ABD'nin Irak ve Suriye'de Kürt savaşçılara verdiği destek yüzünden ihtilafa düştü. Ocak ayındaki telefon konuşmasında Trump Erdoğan'a Suriye'de Türk ve Amerikan güçlerinin çatışması ihtimalinden derin endişesini ifade etti. Türkiye'den gerilimi düşürüp askeri eylemlerini sınırlaması ve iki ülke güçlerinin çatışması riskinden kaçınmasını talep etti.''
'ABD AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÖDÜN'
'TÜRKİYE, RUSYA, İRAN ARASINDA ÖNGÖRÜLEMEZ İŞBİRLİĞİ'
''Türkiye'nin İran'la ilişkilerinin güçlenmesi de ABD için derinden endişe verici. Suriye'de etkisi giderek artan İran Suriye savaşının kazananlarından biri addedilebilir… Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de nüfuzlarını artırmak için birbirleriyle itişip kakışması bu üç ülke arasında emsalsiz ve öngörülemez işbirliğine yol açıyor.''
'TÜRKİYE ARTIK LAİK DEMOKRASİ DEĞİL'
'TANIDIĞIMIZ ŞEYTAN'
Raporun 'ne biliyoruz' başlıklı sonuç bölümünde şöyle denildi:
''Son 6 aydır Türkiye ile yükselen gerilimi inceliyoruz. Sürekli olarak ilişkilerin kötüleşmesini önemli bir dış politika endişesi olarak tanımladık. Türkiye'nin yılsonunda NATO'yu terk etmesi potansiyelini olası görüyoruz. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye'nin yeni yöenlimi üzerindeki demir yumruğunu pekiştirdi. Bu, tanıdık şeytan ve görünüyor ki gelecekte onu daha da iyi tanıyacağız.''
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)