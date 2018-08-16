ABD Hazine Bakanlığı: Türkiye'ye yeni yaptırımlar açıklayabiliriz

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, rahip Brunson'ı tümüyle serbest bırakmayı reddetmeye devam ederse, Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlara hazır olduklarını duyurdu.

Trump'ın kabine toplantısında Mnuchin ''Brunson'ı çabucak serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha çok şey var'' dedi.