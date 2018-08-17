Trump'tan Türkiye'ye: Daha bu iş bitmedi, ne olacağını göreceğiz

Brunson'ın evhapsine ikinci itirazının bir üst mahkeme tarafından da reddedilmesinin ardından Trump yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı ''Oturup hazmedecek değiliz'' diyerek ekledi: ''Bu iş daha bitmedi.''

Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz. Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler ve o bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz. Çok uzun süre önce Pastör'ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, daha bu iş bitmedi. Oturup bunu kabul etmeyeceğiz, insanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz."