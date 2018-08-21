Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

© AP Photo / Matt Dunham İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Hunt'ın ilk ABD ziyaretindeki baş hedefi Rusya: Yaptırımları arttırın

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

Slovakyalı bir firmanın da dahil edildiği yaptırımların, ABD'de kötücül siber faaliyetlere karşı yürütülen program kapsamında getirildiği de aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Dive Techno Services şirketi ile bağlantılı Anton Nagibin ve Mariya Tsareva isimli şahıslar yer aldı. Yaptırım listesine dahil edilen gemilerin de Gudzon ve Primorye denizcilik şirketlerine ait olduğu belirtildi.

'KUZEY KORE'YE YASADIŞI ŞEVKİYAT' SUÇLAMASI

Bakanlık, yaptırım getirilen kişi ve kuruluşları, Kuzey Kore'ye yasadışı şekilde petrol ürünleri sevkiyatı yapmakla suçladı.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Rusya'dan ABD'ye nota

Açıklamada "Bu adım 2 şirket, 6 gemiye karşı atılmış ve BMGK tarafından yasaklandığı üzere Kuzey Kore bayraklı gemilere, başka gemiler aracılığıyla rafine petrol ürünü sevkiyatı işine müdahil olan kişileri hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın bu tarz ‘kötücül eylemler' gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada, Moskova'ya karşı sert yanıt verilmesi gerektiği vurgulandı.

Yaptırım getirilen gemilerin isimleri de Neptun, Bella, Bogatyr, Partizan, Patriot ve Sevastopol olarak sıralandı.