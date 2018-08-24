Kayıt
19:19 24 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    ABD- Rusya- Finlandiya

    ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları belli oldu

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 17

    Washington'ın yeni yaptırımlarıyla Rusya'ya dışarıdan yardım, silah ve çift kullanımlı teknoloji satışına yasak getirildiği, kredilerin durdurulduğu öğrenildi.

    Moskova Zafer Günü S-400
    © AP Photo / Ivan Sekretarev
    Klintseviç: ABD’nin S-400’lerden dolayı uyguladığı yaptırımlar haksız rekabet örneğidir
    ABD'nin resmi yayın organı Federal Register'da yayınlanan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 27 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin Rusya'ya dışarıdan yardımlara, silah satışına ve bu tür anlaşmaların finansmanına yasak getirdiği, Amerikan devlet kurumlarının kredi sağlamasının durdurulduğu ve Moskova'ya çift kullanımlı ürünler olarak bilinen sivil amaçlı kullanılan fakat aynı zamanda askeri değeri de olabilecek ürünlerin satışına yasak konulduğu belirtildi.

    İNSANİ YARDIM, GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ HARİÇ HER TÜRLÜ DESTEK KESİLİYOR

    Yeni yaptırım paketinde Rusya'ya insani yardım, gıda ve tarım ürünlerinin dışında Rusya'ya her türlü desteğin kesilmesi öngörülüyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS /
    Putin yeni ABD yaptırımları hakkında konuştu: Karşınızda Rusya gibi bir ülke varsa işe yaramaz
    DEVLET KURUMLARI RUSYA'YA KREDİ VE MALİ YARDIMI DURDURACAK

    Bakanlığın açıklamasına göre 27 Ağustos tarihli yaptırımlar ayrıca Silah İhracatı Kontrol Yasası çerçevesinde Rusya'ya silah satışıyla ilgili anlaşmalarının finansmanının kesilmesini öngörüyor.

    Yeni yaptırım paketine göre ABD devlet kurumları, Rusya'ya kredi vermeyi ve mali yardım sağlamayı durduracak, ABD İhracat-İthalat Bankası (Export-Import Bank of The United States) de dahil olmak üzere ABD'nin herhangi bir devlet departmanı ya da kurumu Rusya'ya kredi, kredi teminatı ve mali yardım sağlamayı reddedecek.

    Ruble
    Sputnik
    'Rusya, ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak bağımsız finans sistemi kuruyor'
    SAVUNMA AMAÇLI HER TÜR ÜRÜNÜN SATIŞINA YASAK

    ABD'nin yeni yaptırım paketinde ayrıca Silah İhracatı Kontrol Yasası çerçevesinde Rusya'ya savunma amaçlı her türlü ürünün satışına, savunma alanında hizmetlere, proje ve inşaat hizmetlerine, ayrıca ABD Silahlar Listesi'nde yer alan her türlü ürünün satışına son verilmesini öngörüyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, ulusal güvenlik çıkarları bakımından, yaptırımların, uzay ve ticari amaçlı uzay çalışmalarında devlet işbirliğini desteklemek amacıyla lisans verilmesinde geçerliliğinin kaldırılmasını, bu tür lisansların her somut olay bazında ve Rusya'ya yönelik ihracat lisanslama politikasına uygun olarak verilmesi gerektiğini kararlaştırdı.

    Yaptırımlar, ulusal güvenlik bakımından hassas olan ve denetim listesinde belirlenen ürün ve teknolojilerin Rusya'ya ihracatını da etkilemiş olacak.

    Angela Merkel-Vladimir Putin-Recep Tayyip Erdoğan-Şi Cinping
    © AFP 2018 / Odd ANDERSEN /
    Kızgınlar ekseni: Trump'a karşı yeni bir ittifak kurmak mümkün mü?
    SKRIPAL VAKASINDAN BERİ YAPTIRIM DALGASI KABARIYOR

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

    RUSYA'DAN 'KİMYASAL SİLAH KULLANMAYACAĞI' GARANTİSİ İSTENİYOR

    İkiye bölünen yaptırımların 2. ve daha ağır önlemler içeren paketi, Rusya'nın ileride kimyasal silah kullanmayacağı konusunda garanti vermemesi durumunda gelecek kasımda yürürlüğe sokulabilecek.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Time dergisinin görülmesi gereken yerleri sıralaması
    TIME Dergisi'ne göre, mutlaka ziyaret edilmesi gereken 12 yer
    Karikatür
    ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti
    İnfografik
    Putin'in yeni limuzini: Aurus
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet