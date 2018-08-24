Pentagon'a göre düşmanı yanıltan MALD-X'te işlem tamam

FÜZELERLE BOY ÖLÇÜŞÜYOR
Böylece hava savunma sistemlerinin yanılmalarını sağlayan MALD-X, mobil füzeleri de tuzağa düşürebiliyor.
Pentagon, 2016'da 35 milyon dolarlık bir ihaleyi kazanarak MALD-X geliştirmeyi üstlenen Raytheon'un 20 ve 22 Ağustos'ta Kaliforniya'daki Point Mugu deniz üssünde bir dizi deneme uçuşunu başarıyla tamaladığını duyurdu.
45 DAKİKADA 900 KİLOMETRE UÇUYOR
Adındaki minyatürün tersine, 3 metre uzunluğunda, 136 kilo ağırlığındaki, jet motorlu MALD-X'in yakıt tedarikinin 45 dakikada 900 kilometre uçmasına yettiği de iddia edildi.
Bu özellikleri sayesinde, monte edilebildikleri uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları B-52'lerden salınmalarının ardından Çin'e yönelik uzun operasyonlarda kullanılabileceği belirtildi.
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