Pentagon'a göre düşmanı yanıltan MALD-X'te işlem tamam

© AP Photo / Darko Vojinovic Rus ordusunun yakın gelecekte sahip olacağı yeni İHA’lar

'Breaking Defense' gibi Amerikan savunma sitelerinin bildirdiğine göre, MALD-X, düşman kuvvetlerin elektronik cihazlarının algısını karıştırmasının yanında hava savunma sistemleri karşısında dost uçak uçuş profillerini ve radar işaretlerini aynen kopyalayarak taklit ediyor.

FÜZELERLE BOY ÖLÇÜŞÜYOR

Böylece hava savunma sistemlerinin yanılmalarını sağlayan MALD-X, mobil füzeleri de tuzağa düşürebiliyor.

Pentagon, 2016'da 35 milyon dolarlık bir ihaleyi kazanarak MALD-X geliştirmeyi üstlenen Raytheon'un 20 ve 22 Ağustos'ta Kaliforniya'daki Point Mugu deniz üssünde bir dizi deneme uçuşunu başarıyla tamaladığını duyurdu.

45 DAKİKADA 900 KİLOMETRE UÇUYOR

Adındaki minyatürün tersine, 3 metre uzunluğunda, 136 kilo ağırlığındaki, jet motorlu MALD-X'in yakıt tedarikinin 45 dakikada 900 kilometre uçmasına yettiği de iddia edildi.

Bu özellikleri sayesinde, monte edilebildikleri uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları B-52'lerden salınmalarının ardından Çin'e yönelik uzun operasyonlarda kullanılabileceği belirtildi.