ABD'nin Carney destroyeri Karadeniz'den ayrıldı

ABD 6. Filosu, Carney destroyer gemisinin Karadeniz'den ayrıldığını duyurdu. Açıklamada "Carney 27 Ağustos'ta müttefik ve partnerleriyle denizde güvenlik operasyonlarından sonra Karadeniz'den ayrıldı. Bu operasyonlar ABD'nin bölgede NATO müttefikleri ve partnerleriyle kolektif güvenlik anlayışına sahip olduğunu gözler önüne serdi" ifadeleri yer aldı.

Gemi 12 Ağustos'ta Karadeniz'e girmiş, Operation Atlantic Resolve (Atlantik Kararlılık Harekatı) kapsamında Romanya ve Gürcistan limanlarını ziyaret etmişti. Carney gemisi ile yapılan operasyon, NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını arttırma çabaları arasında. Rusya ise NATO'nun sınırları yakınlarında yapılanmasını eleştiriyor ve bunu ‘provokatif' olarak nitelendiriyor.