Trump'tan Abe'ye: Pearl Harbor'ı hatırlıyorum

Japonya, ABD'nin Asya'daki en güçlü müttefiki olarak görülse de Washington Post'ta dün yayımlanan bir haberdeki iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki ilişkiler göründüğü kadar uyumlu değil.

Washington Post iki lider arasındaki görüşmelere yakın isimlere dayandırdığı haberinde, Trump'ın haziranda Abe ile Washington'da yaptığı görüşmede, Japon Başbakan'a Pearl Harbor baskınını hatırlattığını öne sürdü.

'GÖZÜM JAPONLARIN ÜZERİNDE'

İddiaya göre Trump Abe'ye "Pearl Harbor'ı hatırlıyorum. Gözüm Japonların üzerinde" dedi.

1941'de Japon kuvvetleri Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askerî üslerine karşı süpriz saldırı düzenlemişti. Saldırıda 2.335 ABD askeri öldürülmüştü.

Abe, Trump'ın Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yaptığı tarihi zirve öncesi Washington'ı ziyaret etmişti. Washington Post'un iddiasına göre iki liderin görüşmesi gergin bir ortamda geçti ve Trump, ABD-Japonya arasındaki ticaret açığını gündeme getirerek Japonya'nın ekonomi politikalarını eleştirdi.

JAPON HÜKÜMET SÖZCÜSÜ YALANLADI

© REUTERS / Kevin Lamarque Japonya ve ABD'den, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için işbirliği kararı

Diğer taraftan Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga "Medyada çıkan tüm haberlere yanıt vermekten kaçınsam da bu olayda iddialar doğru değil" dedi.

ABD'nin Japonya'ya çeşitli kalemlerde getirdiği ek gümrük vergileri ve Trump'ın Kuzey Kore ile olan ilişkisi Japonya-ABD arasındaki tartışma konularını oluşturuyor.

Zira Trump-Kim zirvesinde 'Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma' konusunda mutabık kalınsa da Japonya, Kuzey Kore'yi halen 'yakın ve eşi benzeri görülmemiş bir tehdit' olarak görmeyi sürdürüyor.

'TITANIC'IN BATTIĞINI HATIRLIYORUM'

Trump'ın söylediği iddia edilen sözler Twitter kullanıcıları arasında dalga malzemesi oldu.

Zira 1946 doğumlu Trump, Pearl Harbor baskını sırasında henüz dünyaya gelmemişti. Birçok kullanıcı bunu hatırlatarak ABD Başkanı'nı alaya aldı.

'ericswinderman' adlı Twitter kullanıcısı "Bu yeni geldi. Trump, James Cameron'a Titanic'in battığını hatırlıyorum dedi" mesajını paylaştı.

'Chou ➰Chou' kullancı adını kullanan bir diğer Twitter kullancısı da Trump'a "Hey Donald Trump, Nuh'un gemisindeki güzel günlerimizi hatırlıyor musun?" diye seslendi.