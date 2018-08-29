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21:53 30 Ağustos 2018
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    ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

    Trump'tan Abe'ye: Pearl Harbor'ı hatırlıyorum

    © REUTERS / JIM BOURG
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında görüştüğü Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye "Pearl Harbor'ı hatırlıyorum" dediği öne sürüldü. Japon hükümet sözcüsü olayı yalanlarken, Trump'ın Pearl Harbor baskınından 5 yıl sonra doğduğunu hatırlatan Twitter kullanıcıları ABD Başkanı'nı alaya aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump- Japonya Başbakanı Şinzo Abe
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    'Trump'a güvenmeyen Japonya, Kuzey Kore ile gizli görüşme yaptı'
    Japonya, ABD'nin Asya'daki en güçlü müttefiki olarak görülse de Washington Post'ta dün yayımlanan  bir haberdeki iddiaya göre  ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki ilişkiler göründüğü kadar uyumlu değil.

    Washington Post iki lider arasındaki görüşmelere yakın isimlere dayandırdığı haberinde, Trump'ın haziranda Abe ile Washington'da yaptığı görüşmede, Japon Başbakan'a Pearl Harbor baskınını hatırlattığını öne sürdü. 

    'GÖZÜM JAPONLARIN ÜZERİNDE'

    İddiaya göre Trump Abe'ye "Pearl Harbor'ı hatırlıyorum. Gözüm Japonların üzerinde" dedi.

    1941'de Japon kuvvetleri Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askerî üslerine karşı süpriz saldırı düzenlemişti. Saldırıda 2.335 ABD askeri öldürülmüştü.

    Abe, Trump'ın Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yaptığı tarihi zirve öncesi Washington'ı ziyaret etmişti. Washington Post'un iddiasına göre iki liderin görüşmesi gergin bir ortamda geçti ve Trump, ABD-Japonya arasındaki ticaret açığını gündeme getirerek Japonya'nın ekonomi politikalarını eleştirdi.

    JAPON HÜKÜMET SÖZCÜSÜ YALANLADI

    ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde bir araya geldi
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Japonya ve ABD'den, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için işbirliği kararı
    Diğer taraftan Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga "Medyada çıkan tüm haberlere yanıt vermekten kaçınsam da bu olayda iddialar doğru değil" dedi.

    ABD'nin Japonya'ya çeşitli kalemlerde getirdiği ek gümrük vergileri ve Trump'ın Kuzey Kore ile olan ilişkisi Japonya-ABD arasındaki tartışma konularını oluşturuyor. 

    Zira Trump-Kim zirvesinde 'Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma' konusunda mutabık kalınsa da Japonya, Kuzey Kore'yi halen 'yakın ve eşi benzeri görülmemiş bir tehdit' olarak görmeyi sürdürüyor.

    'TITANIC'IN BATTIĞINI HATIRLIYORUM' 

    Trump'ın söylediği iddia edilen sözler Twitter kullanıcıları arasında dalga malzemesi oldu. 

    Zira 1946 doğumlu Trump, Pearl Harbor baskını sırasında henüz dünyaya gelmemişti. Birçok kullanıcı bunu hatırlatarak ABD Başkanı'nı alaya aldı.

    'ericswinderman' adlı Twitter kullanıcısı "Bu yeni geldi. Trump, James Cameron'a Titanic'in battığını hatırlıyorum dedi" mesajını paylaştı.

    'Chou ➰Chou' kullancı adını kullanan bir diğer Twitter kullancısı da Trump'a "Hey Donald Trump, Nuh'un gemisindeki güzel günlerimizi hatırlıyor musun?" diye seslendi.

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    Etiketler:
    Pearl Harbor, Donald Trump, Şinzo Abe, Japonya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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