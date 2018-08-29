McCain'in tabutuna bir Rus omuz verecek

Tabutu taşıyacak isimler arasında eski ABD Devlet Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski Savunma Bakanı William Cohen ve aktör Warren Beatty yer alacak.
‘KARA-MURZA İLE MCCAIN TRUMP'A SON BİR MESAJ VERDİ'
Öte yandan habere göre, McCain, bu isteğiyle ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürerken son bir mesaj vermek istedi.
Gazeteye konuşan Kara-Murza ortak bir arkadaşlarının bu talebi McCain'e kanser teşhisi konulduktan yaklaşık 9 ay sonra, nisan ayında kendisine ilettiğini söyledi.
McCain, Finlandiya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştükten sonra Trump'ı topa tutmuştu. McCain, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın tecrübesizliği, bencilliği, yanlış eşdeğerliği ve otokratlara olan sempatisinin verdiği zararı hesaplamak zor ama Helsinki'deki zirve trajik bir hataydı" ifadesini kullanmıştı. McCain ayrıca Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik sert tavırlarına karşın basın toplantısına Putin'e inandığını söylemesini "Amerikan tarihinde dibe vurmak" olarak nitelemişti.
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