McCain'in tabutuna bir Rus omuz verecek

Hakkındaki mesnetsiz açıklamaları nedeniyle Rusya'da sevildiği pek söylenemeyecek olan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in tabutunu taşıyanlar arasında bir Rusya vatandaşının yer alacağı belirtildi. İddiaya göre, Rus muhalif aktivist Vladimir Kara-Murza tabuta omuz verenler arasında olacak.

Politico gazetesinin aktardığına göre, Rusya'nın fahiş siyasi hırslarının peşinden gittiği gibi eleştirilerde bulunan ve bu ülkeye yönelik yaptırımları her daim destekleyen McCain'in 2 Eylül'deki cenaze töreninde tabutunu taşıyanlar arasında bir Rus vatandaşı olacak. Senatörün son arzularından biri olduğu üzere, Rus muhalif aktivist Vladimir Kara-Murza ABD'li senatörün tabutuna omuz verecek.

Tabutu taşıyacak isimler arasında eski ABD Devlet Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski Savunma Bakanı William Cohen ve aktör Warren Beatty yer alacak.

‘KARA-MURZA İLE MCCAIN TRUMP'A SON BİR MESAJ VERDİ'

Öte yandan habere göre, McCain, bu isteğiyle ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürerken son bir mesaj vermek istedi.

Gazeteye konuşan Kara-Murza ortak bir arkadaşlarının bu talebi McCain'e kanser teşhisi konulduktan yaklaşık 9 ay sonra, nisan ayında kendisine ilettiğini söyledi.

Kara-Murza "Ne diyeceğimi bilemedim ve yüreğim burkuldu, ağlamak üzereydim. Elbette yapacağımı ve bunun benim için düşünülebilecek en üzücü fakat onur verici bir olay olacağını söyledim. McCain her şeyin biteceğini biliyor, her şeyi planlıyordu" dedi.

McCain, Finlandiya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştükten sonra Trump'ı topa tutmuştu. McCain, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın tecrübesizliği, bencilliği, yanlış eşdeğerliği ve otokratlara olan sempatisinin verdiği zararı hesaplamak zor ama Helsinki'deki zirve trajik bir hataydı" ifadesini kullanmıştı. McCain ayrıca Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik sert tavırlarına karşın basın toplantısına Putin'e inandığını söylemesini "Amerikan tarihinde dibe vurmak" olarak nitelemişti.