Trump, gerek görüldüğünde ek gümrük vergilerinden muafiyet için yetki verdi

Mart ayından beri 'dost-düşman' demeden çelik ve alüminyum başta olmak üzere ithal mallarına ek gümrük vergileri getiren ABD Başkanı Donald Trump, tepkiler üzerine Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a çelik-alüminyum kotalarından muafiyet uygulama yetkisi veren iki beyanname imzaladı.

© AFP 2018 / THOMAS COEX Ticaret Bakanlığı: ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır

Yurtdışından çelik satın alan yüzlerce Amerikan şirketinin taleplerine sonunda kulak veren Beyaz Saray, hem çelik hem de alüminyum için iki belge yayımlayarak şu duyuruyu yaptı:

''Ticaret Bakanı, ABD'de yeterli ve makul miktarda ya da kalitede üretilemeyeceği belirlendiğinde çelik-alüminyum mallarına uygulanan kısıtlamalardan muafiyet sağlamakla yetkilendirildi. Bakan, bu muafiyeti belirli ulusal güvenlik değerlendirmeleri temelinde sağlamakla da yetkilendirildi.''

SADECE ABD'DEN TALEP OLMASI HALİNDE

Açıklamaya göre muafiyet sadece ABD'de bunlardan doğrudan etkilenen bir tarafın talebi üzerine sağlanabilecek.

ABD'nin marttan beri çelik ve alüminyumdan başlayarak çeşitli ithal mallara getirdiği yüksek gümrük vergilerinin kapsamına ulusal güvenlik gerekçesiyle Türkiye de alınmıştı.

© REUTERS / Ümit Bektaş Türk çelik şirketleri ABD'ye dava açacak

Bu adımlar ABD'nin çok sayıda ticaret ortağının tepkisini çekmişti. Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Çin misilleme olarak ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

DEMOKRAT SENATÖR WARREN, MUAFİYETE SORUŞTURMA TALEP ETTİ



Trump'la sık sık ters düşen Demokrat Partili önde gelen Senatör Elizabeth Warren, bu süreçte hatalar yapıldığı ve iltimas geçildiği haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi'ni muafiyet sürecini soruşturmaya çağırdı.

Başmüfettiş Peggy Gustafson'a mektup gönderen Warren, 1962 tarihli Ticaret Yayılması Yasası'nın 232. Paragrafı uyarınca Trump'ın dayattığı çelik-alüminyum gümrük vergilerine Ticaret Bakanlığı'nın muafiyet uygulamasıyla ilgili makamı tarafından soruşturma açılmasını talep etti.

© REUTERS / Joshua Roberts ABD’nin çelik ve alüminyuma ek vergi kararına karşı, Türkiye’nin misillemesi ne anlama geliyor?

Kadın senatör kendince soruşturmalar yürüttüğünü, çıkan haberleri takip ettiğini ve tüm bunlardan muafiyet sürecinin hatarla dolu, taraflı, muğlak ve siyasi kayırmacılığa açık olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Trump yönetimi yaptırım listesindeki Rus işadamı Oleg Deripaska'nın kontrolündeki bir Rus şirketinin uzantısı olan Rusal America'ya gümrük vergisi muafiyetine Trump yönetimi trafından onay verildiğinde endişelendiğini dile getiren Warren, 27 Ağustos itibarıyla ABD Ticaret Bakanlığı'na çelik ve alüminyum ithalatında 30.035 muafiyet talebi geldiğini, bakanlığın bu taleplerin 3559'u ile ilgili karar verdiğini, 2101'ini kabul ettiğini, 1458'ini reddettiğini aktardı.