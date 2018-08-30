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16:41 30 Ağustos 2018
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    Soğuk haddeleme işlemi yapan bir Çinli işçi

    Trump, gerek görüldüğünde ek gümrük vergilerinden muafiyet için yetki verdi

    © REUTERS / Alfred Cheng Jin
    ABD
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    Mart ayından beri 'dost-düşman' demeden çelik ve alüminyum başta olmak üzere ithal mallarına ek gümrük vergileri getiren ABD Başkanı Donald Trump, tepkiler üzerine Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a çelik-alüminyum kotalarından muafiyet uygulama yetkisi veren iki beyanname imzaladı.

    DTÖ merkezi - Cenevre
    © AFP 2018 / THOMAS COEX
    Ticaret Bakanlığı: ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır
    Yurtdışından çelik satın alan yüzlerce Amerikan şirketinin taleplerine sonunda kulak veren Beyaz Saray, hem çelik hem de alüminyum için iki belge yayımlayarak şu duyuruyu yaptı:

    ''Ticaret Bakanı, ABD'de yeterli ve makul miktarda ya da kalitede üretilemeyeceği belirlendiğinde çelik-alüminyum mallarına uygulanan kısıtlamalardan muafiyet sağlamakla yetkilendirildi. Bakan, bu muafiyeti belirli ulusal güvenlik değerlendirmeleri temelinde sağlamakla da yetkilendirildi.''

    SADECE ABD'DEN TALEP OLMASI HALİNDE

    Açıklamaya göre muafiyet sadece ABD'de bunlardan doğrudan etkilenen bir tarafın talebi üzerine sağlanabilecek.

    ABD'nin marttan beri çelik ve alüminyumdan başlayarak çeşitli ithal mallara getirdiği yüksek gümrük vergilerinin kapsamına ulusal güvenlik gerekçesiyle Türkiye de alınmıştı.

    Çelik- Gümrük vergisi
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türk çelik şirketleri ABD'ye dava açacak
    Bu adımlar ABD'nin çok sayıda ticaret ortağının tepkisini çekmişti. Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Çin misilleme olarak ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

    DEMOKRAT SENATÖR WARREN, MUAFİYETE SORUŞTURMA TALEP ETTİ

    Trump'la sık sık ters düşen Demokrat Partili önde gelen Senatör Elizabeth Warren, bu süreçte hatalar yapıldığı ve iltimas geçildiği haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi'ni muafiyet sürecini soruşturmaya çağırdı.

    Başmüfettiş Peggy Gustafson'a mektup gönderen Warren, 1962 tarihli Ticaret Yayılması Yasası'nın 232. Paragrafı uyarınca Trump'ın dayattığı çelik-alüminyum gümrük vergilerine Ticaret Bakanlığı'nın muafiyet uygulamasıyla ilgili makamı tarafından soruşturma açılmasını talep etti. 

    ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD’nin çelik ve alüminyuma ek vergi kararına karşı, Türkiye’nin misillemesi ne anlama geliyor?
    RUS ŞİRKET SORUSU

    Kadın senatör kendince soruşturmalar yürüttüğünü, çıkan haberleri takip ettiğini ve tüm bunlardan muafiyet sürecinin hatarla dolu, taraflı, muğlak ve siyasi kayırmacılığa açık olduğu sonucuna vardığını belirtti.

    Trump yönetimi yaptırım listesindeki Rus işadamı Oleg Deripaska'nın kontrolündeki bir Rus şirketinin uzantısı olan Rusal America'ya gümrük vergisi muafiyetine Trump yönetimi trafından onay verildiğinde endişelendiğini dile getiren Warren, 27 Ağustos itibarıyla ABD Ticaret Bakanlığı'na çelik ve alüminyum ithalatında 30.035 muafiyet talebi geldiğini, bakanlığın bu taleplerin 3559'u ile ilgili karar verdiğini, 2101'ini kabul ettiğini, 1458'ini reddettiğini aktardı.

    Etiketler:
    Wilbur Ross, Elizabeth Warren, Donald Trump, ABD
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