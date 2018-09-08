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    The New York Times

    'Trump yönetimi içindeki direnişe' dair isimsiz makalenin hikayesini New York Times editörü anlattı

    © REUTERS / Carlo Allegri/
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'a kendi yönetimi içinde direnişe dair makalenin kendilerine nasıl ulaştığını ve yazarıyla nasıl tanıştıklarını anlatan NYT makale editörü James Dao, ''Trump'ın uygulamak istediği politikaları bazı yetkililer uygulamaya koymuyor. Örneklerden biri Rusya'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'tan New York Times'da isimsiz olarak yayımlanan makaleye tepki: Korkak
    The New York Times (NYT) gazetesinin makale editörü James Dao, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi yönetimi içinde direnişin olduğunu iddia eden ve yönetimden üst düzey bir görevli tarafından yazıldığı öne sürülen makale hakkında açıklamalarda bulundu.

    Dao, çarşamba günü gazetede 'isimsiz' olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makale hakkındaki soruları podcast yayınında cevapladı.

    'MAKALEYİ ARACI GETİRDİ, ARDINDAN YAZARIYLA TANIŞILDI'

    Makaleyi yazan kişiyle doğrudan teması olmadığını belirten Dao, çok iyi tanıdığı ve güvendiği aracı biri üzerinden makalenin yayınlanmasının teklif edildiğini anlattı. 'Açık dilinden, duygusal tesirinden' etkilendiği makaleyi yazan kişinin geçmişini araştırdığını ve daha sonra bu kişiyle doğrudan iletişime geçerek konuşmaları neticesinde gerçekten Trump yönetiminde üst düzey bir görevli olduğuna inandığını belirtti.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Adriano Machado
    Pence'ten NYT'de yayımlanan 'isimsiz' makaleye tepki
    'BU İLK DEĞİL: SON 3 YILDA 4 KEZ AÇIKLAMADIK'

    Makaleyi yazan kişinin kimliğini açıklayamayacağını söyleyen Dao, "NYT'nin diğer birimleri gibi makale bölümü de tehlike içinde olduğunu ve geçim kaynağını kaybedebileceğini düşündüğünde, o kişinin kimliğini açıklamayabiliyor. Sözkonusu durum son 3 yılda belki 4. kez gerçekleşti'' dedi.

    'AÇIKLARSAK, İŞİNİ, İTİBARINI, GÜVENLİĞİNİ KAYBEDEBİLİR'

    Bu kişiyle yürütülen görüşmelerin ardından makalenin 'isimsiz' olarak yayımlanması kararının alındığı belirten editör, bu kişinin adını açıklamayı istememesinin altında birkaç neden olabileceğine işaret etti:

    Donald Trump'ın Beyaz Saray'da tüm ülkeden şeriflerle toplantısı
    © REUTERS / Leah Millis
    New York Times'ın 'isimsiz makalesi' krizi derinleşiyor: Trump'tan Adalet Bakanlığı'na soruşturma çağrısı
    "Bu şahıs, belki yönetimde çalışmaya devam etmek istiyor, işini ve itibarını kaybetmek istemiyor, bu durumun sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor veya fiziksel tehditlerle duygusal strese maruz kalmak istemiyor olabilir.''

    'BİZİ SEÇTİ, KENDİSİNİ KORUYACAĞIMIZI BİLİYORDU'

    Sözkonusu kişinin Trump yönetimi içindeki pozisyonu veya sorumlu olduğu görevler hakkında bile yorum yapamayacağının altını çizen Dao, kendini makale yazarının güvenliğinden endişe duyduğu için gergin hissettiğini dile getirdi. Üst düzey yetkilinin neden muhafazakar yayın kuruluşları yerine Trump'ın 'yalan haber' suçlamasına maruz kalan gazeteyi seçtiği sorusunu şöyle yanıtladı:

    New York Times
    © AP Photo / Mark Lennihan
    New York Times'dan 'isimsiz makale' için soruşturma çağrısı yapan Trump'a yanıt: Yazarın kimliğini neden korumamız gerektiği ortada
    "Yazarın bizi dürüst ve bütünlüğe sahip bir kurum olarak gördüğüne inanıyorum. Onun kimliğini ve gizliliğini koruyacağımızı biliyordu.''

    'SADECE ÇOK AZ KİŞİ BİLİYOR'

    NYT'de yazarın gerçek kimliğini kaç kişinin bildiği hakkında net sayı vermeyeceğini söyleyen editör, ''Sadece çok az kişi" demekle yetindi. Makaledeki "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey, kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli gündeminin bazı kısımlarını ve en kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" ifadeleri hakkında şöyle konuştu:

    Eski ABD Başkanı Barack Obama
    © REUTERS / John Gress
    Obama: Trump, kutuplaşmanın sebebi değil sonucu
    'TRUMP'IN RUSYA İLE İYİ İLİŞKİ POLİTİKASINI BOZUYORLAR'

    "Yazar, Trump'ın gündemini nasıl bozacağı hakkında detaylara girmiyor. Ancak şurası açık, Trump'ın yaptığı toplantıların ardından uygulamak istediği politikaları bazı yetkililer uygulamaya koymuyor. Makaleyi yazan kişinin bu konuda verdiği örneklerden biri Rusya. Trump, Rusya ve Vladimir Putin hakkında sıklıkla olumlu şeyler söylese de yönetim sürekli olarak Rusya'ya yönelik sert politikalarda ısrar ediyordu."

    'TRUMP'A NASİHAT NİTELİĞİNDE'

    Makalenin Trump yönetimi içindeki bazı yetkililerin Başkan'ın tavırlarını, Twitter'daki paylaşımlarını veya toplum içindeki konuşmalarını onaylamadığını anlatmak istediğini söyleyen editör, "Yönetim içindekiler Trump'a yetişkin nasihati vermeye çalışıyor, yönetimi daha sağlıklı bir yöne götürmeye uğraşıyor. Makaleyi yazan kişiden bunları algılıyorum'' yorumunu yaptı.

    Trump, Kasım 2018 ara seçimleri için düzenlediği mitinglerin Montana ayağında
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Hayattaki en iyi görüşmelerimden birini Putin'le yaptım
    'HER ŞEY AHLAK İÇİN' Mİ?

    Yazarın yönetimde kendisiyle aynı düşüncede olan yetkililerin Trump'ı 'esasen ahlakdışı' bulduğunu belirttiğinin hatırlatan Dao, bu kişinin, yönetim içinde işlerin uzun zamandır yolunda gitmediğini düşünmesinin ardından kırılma noktasına gelerek makaleyi 'ahlaki ivedilikle' kaleme aldığını dile getirdi.

    'TRUMP, ULUSAL GÜVENLİK TANIMINA AÇIKLIK GETİRSİN'

    Makaleyi 'ulusal güvenlik meselesi' olarak tanımlayan Trump'ın neden bu şekilde bir tanımı kullandığını açıklaması gerektiğini savunan Dao, NYT'nin hiçbir koşul altında makaleyi yazan kişinin gerçek kimliğini açıklamayacağının altını çizdi.

    Donald Trump'tan tüfekli keskin nişancı taklidi
    © AP Photo /
    Trump: Kongre ara seçimlerini kaybedersek solcu şiddet başlar
    NYT: GURUR DUYUYORUZ

    Ayrıca AA'nın sorularını yanıtlayan NYT Halkla İlişkiler Birimi Başkan Yardımcısı Danielle Rhoades Ha, Trump'ın makaleyi 'yüreksiz' diye nitelediği hatırlaatılınca, NYT Sözcüsü Eileen Murphy'nin şu sözlerini  paylaştı:

    "Bu makaleyi yayımlamaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu makale, kamuoyunun, Trump yönetiminde, bilen bir konumda olanlardan neler olup bittiğini anlamasına büyük bir değer katıyor."

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