Trump yönetiminden Suriye pozisyonu belgesi: Şam, İran rejimiyle ilişkileri kesmeli

Londra merkezli Eş Şark'ul Avsat gazetesi tarafından elde edilen ABD yönetiminin hazırladığı belge, 'Suriye Küçük Grubu için ilkeler açıklaması' başlığını taşıyor.
#سوريا | #الميادين تنشر "إعلان مبادئ" مجموعة الـ 7.. المجموعة تشترط على سوريا المستقبل قطع العلاقات مع #إيرانhttps://t.co/dzrRNfjs3G pic.twitter.com/IPsZwBLoYl— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 14 Eylül 2018
Şam'ın 'terör sponsoru olduğu, teröristlere güvenli sığınak sağladığı, komşu ülkeleri tehdit ettiği' gibi temelsiz iddialar üzerinden bunları sona erdirmesi talebinde bulunan Amerikan belgesi, zaten yurttaşlarının geri dönüşü için bir dizi program uygulayan Şam'dan, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sığınmacıların gönüllü geri dönüşü için gerekli koşulları yaratmasını istiyor.
'SAVAŞ SUÇLULARI YARGILANSIN'
Savaş suçlularının yakalanıp ulusal mahkemelerde ya da uluslararası mahkemelerle işbirliği içinde yargılanmasından söz eden belge, bir dizi anayasal reform talep ediyor.
Buna göre Devlet Başkanı'nın yetkilerinin değiştirilerek azaltılması ve Başbakan ile kabinesine daha fazla yetki devredilmesi amaçlanıyor. Ülke çapında merkezi yönetim yetkilileri ile kurumların bağımsızlığını garantiye alacak daha dengeli bir yapı kurulmasını öngörüyor.
'ADEMİ MERKEZİYETÇİLİĞE GEÇİŞ'
Yanısıra ademi merkeziyetçi sisteme geçilmesini savunuyor.
'SEÇİMLERİ BM DÜZENLESİN'
BM'ye Suriye'de serbest ve adil seçimler düzenlemesini sağlayacak bir karar çıkarması çağrısı yapıyor.
ABD ile müttefik ülkelerden Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) ile müzakere ederken uymaları beklenen ilkeleri de sıralıyor.
Eş Şark'ul Avsat gazetesi, dün Brüksel'i ziyaret eden ABD'li yetkililerin, belgenin içeriğini, Suriye muhalefetinin üyeleri ve Avrupalı yetkililerler görüştüğünü yazdı.
Ardından ABD heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmek üzere Cenevre'ye geçti.
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