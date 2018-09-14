Trump yönetiminden Suriye pozisyonu belgesi: Şam, İran rejimiyle ilişkileri kesmeli

Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'i Suriye Özel Temsilcisi atayan ABD yönetimi, iki sayfalık bir belgede Suriye ile ilgili pozisyonunu da ortaya koydu. Belgede Washington'ın Suriye'de siyasi çözümü desteklemek için önşartları sıralanıyor.

Londra merkezli Eş Şark'ul Avsat gazetesi tarafından elde edilen ABD yönetiminin hazırladığı belge, 'Suriye Küçük Grubu için ilkeler açıklaması' başlığını taşıyor.

Belgede Suriye'de siyasi çözüm için önşartlar ileri süren ABD yönetimi, öncelikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetiminden, Tahran ve İranlı milislerle ilişkilerini kesmesini talep ediyor.

Şam'ın 'terör sponsoru olduğu, teröristlere güvenli sığınak sağladığı, komşu ülkeleri tehdit ettiği' gibi temelsiz iddialar üzerinden bunları sona erdirmesi talebinde bulunan Amerikan belgesi, zaten yurttaşlarının geri dönüşü için bir dizi program uygulayan Şam'dan, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sığınmacıların gönüllü geri dönüşü için gerekli koşulları yaratmasını istiyor.

'SAVAŞ SUÇLULARI YARGILANSIN'

Savaş suçlularının yakalanıp ulusal mahkemelerde ya da uluslararası mahkemelerle işbirliği içinde yargılanmasından söz eden belge, bir dizi anayasal reform talep ediyor.

© Sputnik / Hikmet Durgun Eski YPG danışmanı: Kamışlı'da Suriye ordusu ile yaşanan çatışmanın arkasında ABD var

Buna göre Devlet Başkanı'nın yetkilerinin değiştirilerek azaltılması ve Başbakan ile kabinesine daha fazla yetki devredilmesi amaçlanıyor. Ülke çapında merkezi yönetim yetkilileri ile kurumların bağımsızlığını garantiye alacak daha dengeli bir yapı kurulmasını öngörüyor.

'ADEMİ MERKEZİYETÇİLİĞE GEÇİŞ'

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Rus Dışişleri: Suriye anayasa komitesi kurma sürecini baltalamaya çalışıyorlar Suriye güvenlik aygıtı ve mekanizmalarının reformdan geçirilmesi için sivil toplum kuruluşlarına daha fazla rol verilmesini istiyor.

Yanısıra ademi merkeziyetçi sisteme geçilmesini savunuyor.

'SEÇİMLERİ BM DÜZENLESİN'

BM'ye Suriye'de serbest ve adil seçimler düzenlemesini sağlayacak bir karar çıkarması çağrısı yapıyor.

© Sputnik / Sergey Mamontov ABD heyeti, ENKS heyetiyle Suriye'yi görüştü

ABD ile müttefik ülkelerden Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) ile müzakere ederken uymaları beklenen ilkeleri de sıralıyor.

Eş Şark'ul Avsat gazetesi, dün Brüksel'i ziyaret eden ABD'li yetkililerin, belgenin içeriğini, Suriye muhalefetinin üyeleri ve Avrupalı yetkililerler görüştüğünü yazdı.

Ardından ABD heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmek üzere Cenevre'ye geçti.