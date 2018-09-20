Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' Bush'a yıktı

ABD Başkanı, ülke tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatanın, Cumhuriyetçi başkanlardan Bush'un Afganistan ve Irak işgalleriyle Ortadoğu'ya girilmesi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hill TV'ye verdiği röportajda, kendince ülke tarihinde yapılan en kötü hatanın ne olduğunu da açıkladı.

Neydi ABD tarihinde yapılan en kötü hata? İçsavaş mı? 11 Eylül saldırılarının önlenememesi mi? Ya da Pearl Harbor mu? Hayır, hiçbiri.

Şimşeklerini Demokrat Partililere yöneltmesiyle tanınan Trump, bu kez kendi partisi Cumhuriyetçileri hedef aldı.

EXCLUSIVE: Trump slams Bush for "worst single mistake" in U.S. history https://t.co/WOIIwKXdy6 pic.twitter.com/S92ztzOzjV — The Hill (@thehill) 20 Eylül 2018

© REUTERS / L.E. Baskow Trump: Kaddafi ve Saddam yaşasaydı böyle olmazdı

''Ülkemizin tarihinde yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü tekil hata, Başkan (George W.) Bush tarafından Ortadoğu'ya sokulmasıdır'' diyen Trump, şöyle devam etti:

''(Barack) Obama ABD askerlerini oradan çıkarmakla yanlış yapmış olabilir, ama bence, asıl girmemiz, ülkemizin tarihinde yapılmış en büyük hatadır.''

Trump says Bush committed biggest mistake in American history https://t.co/VIuNCUujAb pic.twitter.com/YeKhAqZsoM — G9ija.com (@Great9ija) 20 Eylül 2018

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, bu büyük bir hata

Bu yüzden 'ABD'nin Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadığını' belirten Trump, şöyle konuştu:

'MİLYONLARCA IRAKLININ ÖLDÜĞÜNE' İŞARET ETTİ

''Şimdi bir yerde pencere tamir etmen icap etse 'aman, sakın yapmayalım' diyorlar. 7 trilyon dolar ve milyonlarca can, çünkü biliyor musunuz, ben iki tarafı da saymayı seviyorum. Milyonlarca can…'' © REUTERS / Eric Thayer ABD'de infial: Trump, ölen askerleri anma gününde düğün günü gibi mesaj attı

'ORTADOĞU'DA SAVAŞLARA GİRİŞMEK, AMERİKAN İÇSAVAŞINDAN DA KÖTÜ'

Trump, ''Benim kanımca ülkemizin tarihinde yapılmış en kötü hata'' vurgusu yaparak şöyle devam etti:

''İç savaşı anlarsınız. İç savaş iç savaştır. Bu farklı. Ortadoğu'ya girmek bu ülke için kötü bir gündü.''

ABD Başkanı'nın bu açıklamalarına, Moskova'dan yorum geldi.

© Sputnik / Sergey Guneyev Zaharova'dan Batı'ya ironik yanıt: Irak'a düzen getirmişler, Suriye'ye de yardım edeceklermiş

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump’ın sözlerini şöyle değerlendirdi:

''Kendi hatalarının ne şekilde değerlendirileceğinin, ABD'nin iç sorunu olduğunu düşünüyorum; bu nedenle değerlendirmeyi Amerikan siyaset bilimcilerine ve uzmanlarına bırakacağım. Fakat kabul edebileceğim bir şey var: Son on yıllarda ABD’nin Ortadoğu’daki eylemlerinin küresel felaketlere yol açtığı bir sır değil. Bu eylemler birer hata mı? Belki de suçtan daha da kötü hatalar.”