Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' Bush'a yıktı

Neydi ABD tarihinde yapılan en kötü hata? İçsavaş mı? 11 Eylül saldırılarının önlenememesi mi? Ya da Pearl Harbor mu? Hayır, hiçbiri.
Şimşeklerini Demokrat Partililere yöneltmesiyle tanınan Trump, bu kez kendi partisi Cumhuriyetçileri hedef aldı.
EXCLUSIVE: Trump slams Bush for "worst single mistake" in U.S. history https://t.co/WOIIwKXdy6 pic.twitter.com/S92ztzOzjV— The Hill (@thehill) 20 Eylül 2018
''Ülkemizin tarihinde yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü tekil hata, Başkan (George W.) Bush tarafından Ortadoğu'ya sokulmasıdır'' diyen Trump, şöyle devam etti:
''(Barack) Obama ABD askerlerini oradan çıkarmakla yanlış yapmış olabilir, ama bence, asıl girmemiz, ülkemizin tarihinde yapılmış en büyük hatadır.''
Trump says Bush committed biggest mistake in American history https://t.co/VIuNCUujAb pic.twitter.com/YeKhAqZsoM— G9ija.com (@Great9ija) 20 Eylül 2018
Bu yüzden 'ABD'nin Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadığını' belirten Trump, şöyle konuştu:
'MİLYONLARCA IRAKLININ ÖLDÜĞÜNE' İŞARET ETTİ
''Şimdi bir yerde pencere tamir etmen icap etse 'aman, sakın yapmayalım' diyorlar. 7 trilyon dolar ve milyonlarca can, çünkü biliyor musunuz, ben iki tarafı da saymayı seviyorum. Milyonlarca can…''
'ORTADOĞU'DA SAVAŞLARA GİRİŞMEK, AMERİKAN İÇSAVAŞINDAN DA KÖTÜ'
Trump, ''Benim kanımca ülkemizin tarihinde yapılmış en kötü hata'' vurgusu yaparak şöyle devam etti:
''İç savaşı anlarsınız. İç savaş iç savaştır. Bu farklı. Ortadoğu'ya girmek bu ülke için kötü bir gündü.''
ABD Başkanı'nın bu açıklamalarına, Moskova'dan yorum geldi.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump’ın sözlerini şöyle değerlendirdi:
''Kendi hatalarının ne şekilde değerlendirileceğinin, ABD'nin iç sorunu olduğunu düşünüyorum; bu nedenle değerlendirmeyi Amerikan siyaset bilimcilerine ve uzmanlarına bırakacağım. Fakat kabul edebileceğim bir şey var: Son on yıllarda ABD’nin Ortadoğu’daki eylemlerinin küresel felaketlere yol açtığı bir sır değil. Bu eylemler birer hata mı? Belki de suçtan daha da kötü hatalar.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)