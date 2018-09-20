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21:21 20 Eylül 2018
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    Donald Trump'ın 20 Ocak 2017'deki yemin törenine, eski başkanlardan George W. Bush'un yağmurdan korunmak için dağıtılan naylon pançoyu giymek için verdiği mücadele damga vurmuştu.

    Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' Bush'a yıktı

    © REUTERS / Rick Wilking
    ABD
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    ABD Başkanı, ülke tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatanın, Cumhuriyetçi başkanlardan Bush'un Afganistan ve Irak işgalleriyle Ortadoğu'ya girilmesi olduğunu söyledi.

    Trump başkan olduktan sonra ilk özel röportajını ABC'den David Muir'e verdi
    © Fotoğraf : ABC
    Trump: Irak'tan çıkarken petrolü alsaydık IŞİD de olmazdı
    ABD Başkanı Donald Trump, Hill TV'ye verdiği röportajda, kendince ülke tarihinde yapılan en kötü hatanın ne olduğunu da açıkladı. 

    Neydi ABD tarihinde yapılan en kötü hata? İçsavaş mı? 11 Eylül saldırılarının önlenememesi mi? Ya da Pearl Harbor mu? Hayır, hiçbiri.

    Şimşeklerini Demokrat Partililere yöneltmesiyle tanınan Trump, bu kez kendi partisi Cumhuriyetçileri hedef aldı.

    Donald Trump
    © REUTERS / L.E. Baskow
    Trump: Kaddafi ve Saddam yaşasaydı böyle olmazdı
    'OBAMA DA ÇEKİLMEKLE HATA YAPTI AMA'

    ''Ülkemizin tarihinde yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü tekil hata, Başkan (George W.) Bush tarafından Ortadoğu'ya sokulmasıdır'' diyen Trump, şöyle devam etti:

    ''(Barack) Obama ABD askerlerini oradan çıkarmakla yanlış yapmış olabilir, ama bence, asıl girmemiz, ülkemizin tarihinde yapılmış en büyük hatadır.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, bu büyük bir hata
    7 TRİLYON DOLAR HARCANDI DA NE OLDU?

    Bu yüzden 'ABD'nin Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadığını' belirten Trump, şöyle konuştu:

    'MİLYONLARCA IRAKLININ ÖLDÜĞÜNE' İŞARET ETTİ

    ''Şimdi bir yerde pencere tamir etmen icap etse 'aman, sakın yapmayalım' diyorlar. 7 trilyon dolar ve milyonlarca can, çünkü biliyor musunuz, ben iki tarafı da saymayı seviyorum. Milyonlarca can…''

    ABD'de orduda görev yaparken hayatını kaybeden kadın ve erkeklerin onurlandırıldığı Anma Günü'nda Başkan Donald Trump, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.
    © REUTERS / Eric Thayer
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    'ORTADOĞU'DA SAVAŞLARA GİRİŞMEK, AMERİKAN İÇSAVAŞINDAN DA KÖTÜ'

    Trump, ''Benim kanımca ülkemizin tarihinde yapılmış en kötü hata'' vurgusu yaparak şöyle devam etti:

    ''İç savaşı anlarsınız. İç savaş iç savaştır. Bu farklı. Ortadoğu'ya girmek bu ülke için kötü bir gündü.''

    ABD Başkanı'nın bu açıklamalarına, Moskova'dan yorum geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Sergey Guneyev
    Zaharova'dan Batı'ya ironik yanıt: Irak'a düzen getirmişler, Suriye'ye de yardım edeceklermiş
    ZAHAROVA: SUÇTAN DA KÖTÜ HATALAR

    Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump’ın sözlerini şöyle değerlendirdi:

    ''Kendi hatalarının ne şekilde değerlendirileceğinin, ABD'nin iç sorunu olduğunu düşünüyorum; bu nedenle değerlendirmeyi Amerikan siyaset bilimcilerine ve uzmanlarına bırakacağım. Fakat kabul edebileceğim bir şey var: Son on yıllarda ABD’nin Ortadoğu’daki eylemlerinin küresel felaketlere yol açtığı bir sır değil. Bu eylemler birer hata mı? Belki de suçtan daha da kötü hatalar.”

    Etiketler:
    Hill TV, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, George W. Bush, Mariya Zaharova, Barack Obama, Afganistan, Ortadoğu, Irak, ABD
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