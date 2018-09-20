Trump yönetimi, 33 Rusya vatandaşını daha yaptırım listesine ekledi

ABD Başkan Donald Trump'ın yetkilendirdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus savunma ve istihbarat sektörüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla 33 Rusya vatandaşını daha yaptırım listesine koydu.

Beyaz Saray yetkilileri, ''Bugün Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı'na belirli yaptırımları uygulama yetkisini verdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki tedbir kararı aldı. Öncelikle, Rus savunma veya istihbarat sektörü adına faaliyet gösteren özel kategori ve yasak kişiler listesine 33 kişi ekledi'' açıklamasını yaptı.

Bunun doğrudan bu kişilere yaptırım uygulanacağı anlamına gelmediğini söyleyen ABD'li yetkililer, yaptırımların söz konusu kişilerle işbirliğini kısıtladığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama geldi:

''Dışişleri Bakanlığı'nın bu eylemleri, Kongre'nin Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı, Kırım'ın ilhakı, siber müdahale ve saldırılar, 2016 başkanlık seçimlere müdahale ve diğer kötü niyetli eylemlere karşı kabul ettiği CAATSA yasasının 2. maddesinin uygulanmasının sonucu.''

''CAATSA yasasını enerjik olarak uygulamaya devam edeceğiz'' uyarısı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, şu çağrıda bulundu:

''Tüm ülkeleri, dünya genelindeki zararlı faaliyetlere dahli olan Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle ilişkileri kesmeye çağırıyoruz.''