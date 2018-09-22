‘Çarın tüm adamları’: Time, Putin ve Trump'lı yeni kapağını yayınladı

Stewart’ın Twitter hesabından yayınladığı resimde açılmış matruşka görünüyor. En büyük parçasının üzerinde ABD lideri çizilmişken ardından, Rus iş adamı Viktor Vekselberg ve Amerikan politikacı Paul Manafort’un simalarının çizildiği daha küçük parçalar geliyor. Matruşkanın en küçük parçası ise Vladimir Putin’e ait.

Stewart, derginin ekim sayısının, ‘Çarın tüm adamları. Putin’in oligarkları Trump ekibinin içine nasıl sızdı?’ başlığıyla yayınlanacağını açıkladı.

Time’ın yeni sayısının ana konusunun, 2016’daki ABD başkanlık seçimleri sırasında Moskova ve Washington arasında yaşanan politik ilişkiler olması bekleniyor.

"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh — Dan Stewart (@thatdanstewart) September 20, 2018

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