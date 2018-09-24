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15:30 24 Eylül 2018
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    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley

    Haley: ABD, Esad'ı zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak

    © REUTERS / Mike Segar
    ABD
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    ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğiyle ilgili bir soruyu cevaplarken ''Şimdilik iktidarda kalacak. ABD kesinlikle hiçbir şekilde onu zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak'' dedi.

    James Jeffrey
    © AFP 2018 / SAUL LOEB
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    CBS News'un 'Face the Nation' programına çıkan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, İran, Suriye, Kuzey Kore, Çin ve Rusya ile ilgili soruları cevapladı.

    'SURİYE HALKININ KALMASINA İZİN VERMESİNE İMKAN YOK'

    ''2017'de 'Rejim değişikliği, Suriye'de gerçekleşeceğini düşündüğümüz bir şey' demiştiniz'' hatırlatması yapan sunucu, ABD'nin BM Temsilcisi'ne ''7 yıllık savaşta Suriye lideri Esad'ın başına iktidarını konsolide etmekten başka bir şey gelmedi. Oldukça uzun zaman iktidarda kalacağını kabul etmenin vakti gelmedi mi'' sorusunu yöneltti.

    Haley ise ''Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye hayal etmek zor. Bence şimdilik iktidarda kalacak. ABD kesinlikle hiçbir şekilde onu zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak. Ama onun kalacağını da düşünmüyoruz'' yanıtı vererek şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    ''Suriye halkının onun kalmasına izin vermesine imkan yok. İranlıların, Rusların, başka birilerinin onun kalmasının iyi bir şey olduğunu düşünmesine imkan yok. Dolayısıyla bence gitmesi sadece zaman meselesi.''

    'İDLİB MUTABAKATININ UYGULANIP UYGULANMADIĞINA BAKACAĞIZ'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile Rusya'nın olası İdlib operasyonunun vahim sonuçları olacağı uyarısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in silahsız bölge anlaşmasına varmasının Trump açısından zafer olup olmadığı sorusu üzerine Haley şunları söyledi:

    Lübnan ve Suriye'de Şiilerin cihatçılara karşı zafer kutlamalarında Hizbullah bayrakları ve Esad posterleri iç içe
    © REUTERS / Jamal Saidi/ File Photo
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    ''Bence doğru yönde bir hareketti. Gerçekten uygulandığını görene dek zafer sayamayız. Bizim amacımız öncelikle İdlib'de kimyasal silah kullanılmamasıydı ama aynı zamanda askeri operasyon yapılmamasıydı da. Onlar teröristlerden bahsediyorlar. 15 bin teröriste karşılık 3 milyon sivil var. Dolayısıyla İdlib'e herhangi bir saldırıda sorumluluk ve temkinlilik üstlenilmesi meselesini ABD çok ciddiye alıyor. Erdoğan ile Putin'in biraraya gelip ateşkes kararı verdi. Buna uyulup uyulmayacağını görmemiz lazım. Bunu 15 Ekim'de öğreneceğiz ve tüm dünya da izliyor olacak.''

    'AVRUPA İŞ ALEMİ İRAN'I TEK EDİYOR'

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
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    Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen İngiltere dahil diğer imzacıların anlaşmaya bağlılık açıkladığı hatırlatılarak ''Bu, onların da Amerikan yaptırımlarına uğrayacağı anlamına mı geliyor'' sorusu yöneltildi.

    Haley, şu değerlendirmeyi yaptı:

    ''Avrupalıların bir karar vermesi lazım. Bence o karar çoktan alındı. Bakarsan hemen her sektörde İran'la iş yapmayı bırakıyorlar. İran'ın ekonomisi dibe çakılıyor ve bunu böyle sürdüremezler. Evet biz de istisna uygulayıp uygulamayacağımız konusunda karar vereceğiz, ama size şimdiden söyleyeyim, İran'a karşı gerçekten çok sert olacağız. Onlara (kaçacak) geçit bırakmayacağız.''

    'İRAN'LA İŞ YAPAN ABD İLE YAPAMAZ KURALI, İNGİLTERE İÇİN DE GEÇERLİ'

    S-400- Hmeymim
    © AFP 2018 / Paul GYPTEAU
    ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı
    Sunucunun ''Ama şu kararı çok netleştirelim, İngiltere hala kendi iş alemine İran'la iş yapmalarını söylüyor. Trump ise 'İran'la iş yapan ABD ile iş yapamaz' demişti. Bu hala geçerli mi ve İngiltere için de geçerli olacak mı?'' diye ısrarı üzerine ABD'nin BM Temsilcisi şöyle konuştu:

    ''Hala geçerli. Bu, Başbakan May ile Başkan Trump'ın görüşmeleri gereken bir konu. Ama hala durum son derece böyle. İran'a istisna vermeyeceğiz. Kendi nükleer silahlarını yapsınlar diye ellerine para geçmesine izin vermeyeceğiz, dolayısıyla bu konuda ödün vermemeye devam edeceğiz.''

    ÇİN'E RUSYA YÜZÜNDEN YAPTIRIMI SAVUNDU

    Vostok-2018 askeri tatbikatına katılan S-400 hava savunma sistemleri
    © Sputnik / Russian Defence Ministry
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    ''Ruslar, ABD'nin Çin'e Rusya ile ticaret yapıyor diye yaptırım uygulayarak ateşle oynadığını söyledi. Ateşle mi oynanıyor'' sorusu üzerine Haley şunları söyledi:

    ''Hayır, biz adil davranıyoruz. Çin uzun zamandır ABD ile ticarette bildiğini okuyordu. Şimdi biz her şeyi başa sarıyoruz ve üzerimizden istifade edilmemesini garanti altına alıyoruz. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile harika bir ilişkisi var, ama bu Amerikan halkının pahasına değil.''

    Etiketler:
    Face the Nation, CBS News, Theresa May, Şi Cinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad, Donald Trump, Nikki Haley, İdlib, İngiltere, Çin, Rusya, İran, Suriye, ABD
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