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21:28 25 Eylül 2018
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    CIA Direktörü Gina Haspel

    Yeni CIA başkanı: Türkçe bilen ajan işe alıyoruz

    © REUTERS /
    ABD
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    Teşkilatın yeni stratejisini açıklayan CIA Direktörü Gina Haspel, ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracaklarını belirtti.

    CIA Direktörü Gina Haspel
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    CIA Direktörü'nün işkencenamesi
    11 Eylül 2001 saldırılarının ardından başlatılan terör zanlılarını kaçırıp esir alma ve işkenceden geçirme programının yöneticilerinden biri olan Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Başkanlığına terfi ettirilmesi sonrası teşkilatın yeni stratejisini açıkladı.

    11 EYLÜL ÖNCESİNE GERİ DÖNÜŞ

    Mezunu olduğu Louisville Üniversitesi'nde konuşan CIA Direktörü, 11 Eylül sonrasının denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu.

    Gina Haspel, Senato İstihbarat Komisyonu'ndaki onay oturumunda ifade vermeden önce yemin etti.
    © REUTERS / Alex Brandon
    Gina Haspel: CIA'i asla ve asla haşin sorgulama programına geri döndürmeyeceğim
    EN ZORLU ULUSLARARASI MESELELERE İSTİHBARAT ÇEMBERİ

    Casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacağını dile getiren Haspel, ''Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz'' vurgusunu yaptı.

    ARAPÇA, ÇİNCE, FARSÇA, TÜRKÇE

    Bu bağlamda özel olarak ülke adı anmayan Haspel, diğer yandan yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. CIA Direktörü, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizdi.

    CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü Gina Haspel, Türkçe ve Rusça biliyor
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü, Türkçe ve Rusça biliyor
    ÇİN, RUSYA, İRAN, KUZEY KORE ODAKLI

    Haspel'in konuşmasını aktaran Washington Post gazetesi, istihbarat yetkililerinden edindiği bilgilere göre, CIA'in İran ve Kuzey Kore hakkında istihbarat toplamak için yeni merkezler kurduğunu ve en önemli varlıklarını Rusya ve Çin gibi büyük güçlere karşı seferber ettiğini kaydetti.

    Haspel, CIA Direktörlüğünden Dışişleri Bakanlığına geçen Mike Pompeo ile birlikte önemli rol oynadığı ABD-Kuzey Kore müzakereleriyle ilgili Pyonyang'ın pazarlık kozu olarak gördüğü için nükleer silahlardan kolay kolay vazgeçmeyeceği tahmininde bulundu.

    'ÇİN NÜFUZUNU YAYIYOR'

    CIA'nın kara deliklerinde esirlere inanılmaz işkenceler yapıp kayıtlarını yok etmesiyle tanınan Gina Haspel, CIA Direktörülüğüne getirilen ilk kadın oldu.
    © AP Photo / CIA via AP
    İşkenceleriyle meşhur yeni CIA Direktörü Gina Haspel için 'AB'de gözaltı talebi var'
    'Çin'in Latin Amerika, Afrika ve Güney Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler üzerinde geriye ödeyemecekleri krediler açarak nüfuzunu yayma çabalarını' yakından takip ettiklerini belirten CIA Direktörü, ''Çin, Asya Pasifik bölgesinde hakim güç olmak istiyor, ABD'nin nüfuzunu azaltmak için çalışıyor'' dedi.

    OLAĞAN ŞÜPHELİ İRAN

    Seleflerinin 'İran rejimi ile vekil güçlerinin Ortadoğu'daki en istikrarsızlaştırı güç olduğu' iddiasını tekrarlayan Haspel, 'İran hükümetinin ülke ekonomisi çökerken Suriye rejimine ve Yemen'deki isyancılara muazzam paralar akıtarak kendi halkını zor durumda bıraktığını' savundu.

    PERSONEL DAHA ÇEŞİTLİLİK ARZ EDİYOR

    Ahmed Hatemi
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    İran'da 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı
    CIA personelinin daha çeşitlilik kazaması çabalarının altını çizen teşkilatın ilk kadın başkanı, ''Küresel misyonumuz cinsiyeti, ırkı, kültürel arka planı ne olursa olsun en iyi ve en parlaklarla çalışmamazı gerektiriyor'' dedi. 35 yıl önce girdiğinde teşkilatta erkek hakimiyeti olduğunu aktaran Haspel, şöyle konuştu:

    ''Bana bir şans vermek isteyen üstlerim sayesinde yükseldim. Operasyon subayı olarak iyi işler çıkarmayı başardım ve karşı karşıya geldiğim engellerin yıkılmasına yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Özellikle 11 saldırıları sonrasu çok sayıda kadının teşkilatta yükselmesinden gurur duyuyorum.''

    Etiketler:
    Türkçe bilen ajan, rakip ulus devletler, Louisville Üniversitesi, Washington Post, CIA, Gina Haspel, ABD
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