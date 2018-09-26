Mattis: Rusya'nın nükleer silahları ABD için ana tehdit

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın nükleer silahlarını ABD için birinci derece nükleer tehdit olarak niteledi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Mattis, Virginia Askeri Enstitüsü'nde konuştu.

Mattis, "Dış tehditlerden söz edecek olursak, dikkat etmemiz gereken ilk noktanın Rusya'dan, daha düşük seviyede Çin'den ve belki de Kuzey Kore'den gelen nükleer tehdit olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya'nın askeri açıdan en zorlu meydan okuma olduğunun altını çizen Mattis, Çin'i uzun vadeli siyasi tehdit ve Kuzey Kore'yi ABD için en güncel sorun olarak niteledi.