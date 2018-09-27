ABD'de tarım felaketi: 'Amerikalı çiftçiler Rusya yüzünden toplu olarak iflas ediyor'

Geçen yılsa Rusya, iyi hava şartları ve devletin sağladığı sübvansiyon sayesinde buğday ihracatını 1.5 kat arttırarak, 40 milyon tona çıkardı.
'NE EKERSEN ONU BİÇERSİN'
Uzman değerlendirmelerine göre Rusya, tahıl üretimi ve ihracatında önümüzdeki yıllarda da ABD ile arayı açmaya devam edecek. Uzun vadedeyse iki ülkenin arasındaki fark, iklimdeki değişiklik nedeniyle daha da artacak.
Rusya’nın dünya tahıl pazarındaki varlığını genişletmesinin ekonomik nedenleri de var, bunların başında, rublenin dolara karşı değer yitirmesi geliyor. Rubledeki düşüş, kalitesi de giderek artan Rus buğdayının fiyatını yabancı alıcılar için daha cazip hale getirdi.
TRUMP’IN GÖÇ YASASINDAKİ KARARLARI RUS ÇİFTÇİLERİN LEHİNE İŞLEDİ
ABD’de şimdiye kadar tarım alanında çalışan kişilerin birçoğunu göçmenler oluşturuyordu. ABD’de yasadışı kalan göçmenlerin toplu halde sınırdışı edilmesi, çiftçileri istihdam edebilecek işçi bulamama sorunuyla karşı karşıya bıraktı. İstihdam departmanının Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinden gelenlere vize sağlayan özel programının da pek işe yaradığı söylenemez.
ARACI ŞİRKETLERDE YOLSUZLUK BAŞ GÖSTERİYOR
Tarım işletmecileri bu durumdan hiç te hoşnut değil, zira ilk etapta gerçekten işletmelerde çalışacak işçi bulamadıklarını kanıtlamak zorunda kalıp, ardındansa istihdam acentelerine yardım için başvuruyorlar. Ancak bu işlemlere yapılan harcamalar sıklıkla karşılanmıyor, çünkü aracı şirketlerde yolsuzluk baş gösteriyor ve bu yöndeki çabaları boşa çıkarıyor.
Sonuç olarak Amerikan mahkemelerinin sunduğu istatistiklere göre sadece bu yılın ilk çeyreğinde 116 tarım işletmesi, iflas başvurusunda bulundu. İflas eden tarım işletmecilerinin yaklaşık yüzde 70’i buğday, süt ürünleri, mısır ve pamuk üretiyordu.
ÇİNLİ MİLYARDER BİR MİLYON EK İSTİHDAM SAĞLAMA SÖZÜZNDEN GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI
Ancak Trump’ın Çin’e açtığı ticaret savaşı, Ma’yı verdiği sözü geri almak zorunda bıraktı. Çinli milyarderin yakın zamanda bu projeye dönmesi de çok zayıf bir ihtimal, zira bu yakınlarda yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 20 yıl daha sürebileceğini belirtmişti.
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