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12:27 27 Eylül 2018
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    McDonalds

    McDonalds, ABD'deki şubelerinde satılan 7 burgerinden yapay katkı maddelerini çıkarıyor

    © AFP 2018 / PASCAL GUYOT
    ABD
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    ABD'li fast food restoranı zinciri McDonalds bundan sonra 7 klasik burgerinde yapay koruyucu, yapay tatlandırıcı ve yapay boya kullanmayacağını duyurdu. Ancak bu karar şirketin ABD'deki 14.000 restoranında geçerli olacak.

    McDonald's fast food restaurant. (File)
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
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    McDonalds'ın ABD departmanı Başkanı Chris Kempczinski şirketin bundan sonra ABD'deki şubelerinde satılan 7 klasik burgerinde (Hamburger, cheeseburger, double cheeseburger, McDouble, Peynirli Quarter Pounder, Peynirli double Quarter Pounder ve Big Mac) yapay tatlandırıcı, yapay koruyucu ve yapay boya kullanmayacaklarını açıkladı. Ancak bu burgerlerin içine konan turşuların hala yapay koruyucu içereceği belirtildi.

    'İSTEYENLER TURŞULARI ÇIKARABİLİR'

    Kempczinski "Müşteriler tercih ederlerse bunları (turşuları) çıkarabilirler" dedi. Şirketin açıklamasına göre değişiklikler McDonalds'ın sattığı burger ve sandviçlerin 3'te 2'sini etkileyecek. Şirket bu değişikliğin ülkedeki 14.000 restoranının tamamında uygulanacağını belirtti. 

    Kempczinski değişikliklerin burgerlerin fiyatının pahalılaşmasına neden olmayacağını da söyledi.

    BIG MAC SOSU, BURGER EKMEĞİ VE AMERİKAN PEYNİRİNDEN ÇIKARILAN YAPAY KORUYUCULAR AÇIKLANDI

    McDonald's
    © Flickr/ _skynet
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    Sorun yaratan katkı maddeleri Amerikan peyniri, Big Mac sosu ve bazı burger ekmeklerinde bulunuyordu. Amerikan peynirinde bulunan yapay koruyucu sorbik asit (e200) maddesinin, Big Mac sosunda bulunan yapay kouruyucular potasyum sorbat (e202), sodyum benzoat (e211) ve kalsiyum disodyum EDTA (e386)  maddelerinin  ve Big Mac, Quarter Pounder ve klasik hamburger ekmelerinde bulunan yapay koruyucu kalsiyum propiyonat (e282) maddelerini bu gıdalarda artık kullanılmayacağı açıklandı.

    Ancak McDonalds, Egg McMuffin; Bacon, Egg & Cheese Biscuit; Bacon, Egg & Cheese McGriddles; Filet-O-Fish  ve bir dizi sandviçte hala yapay tatlandırıcı, boya ve koruyucu olacağını  vurguladı.

    2025 İTİBARIYLA SERBEST GEZEN TAVUK YUMURTASI KULLANILACAK

    "Müşterilerimiz için kalitenin önemli olduğunu biliyoruz ve klasik burgerlerimizde yaptığımız bu son olumlu değişiklik müşterilerle birlikte daha iyi bir McDonalds inşa etmeye kendimizi adadığımız yolculuğu gösteriyor" diyen Kempczinski daha önce Quarter Pounder burgerlerinde donmuş değil taze biftek kullanma, McNuggets'lardaki yapay koruyucuları çıkarma ve 2025 itibarıyla serbest gezen tavuk yumurtası kullanma gibi yaptıkları bazı değişiklik kararlarının altını çizdi.

    'DAHA GENİŞ KESİME HİTAP ETMEK İSTİYORLAR'

    McDonald's gıda zinciri
    © AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS
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    Peki McDonalds neden bu adımı attı?  Kempczinski bunu müşterilerin gıda kalitesi, kaynağı ve içeriği konusundaki beklentilerinin artması ile açıklasa da New York merkezli komisyon firması Telsey Advisory Group'tan restoran uzmanı Robert Derrington, "Her şey satışla ilgili" yorumunu yaptı.

    Derrington "Ürünlerinin daha geniş bir kesim için uygun olmasına uğraşıyorlar. Her şey satışla ilgili" dedi.

    AFP de bu adımın ABD'de giderek  sağlık konusunda artan  farkındalığın yanı sıra ürünlerinin tazeliğine vurgu yapan Five Guys gibi popüler burgerciler veya Wendy's gibi daha geleneksel biftek hazırlayan restoranlarla rekabet etmek için alındığını belirtti.

    McDonalds ABD'de yoksul kesimin kolayca erişebildiği bir dizi restoran zincirinden biri. Bu restoranlarda çoğu zaman ücret faktörü kalitenin önüne geçiyor.

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    Etiketler:
    Yapay koruyucu, Yapay boya, Yapay tatlandırıcı, McDonalds, Chris Kempczinski, ABD
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