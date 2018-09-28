Uluslararası Emmy Ödülleri'ne Türkiye'den 3 adaylık

'Söz' dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. 'İstanbullu Gelin' ve 'Cesur ve Güzel' dizileri de adaylık kazanan yapımlar oldu.

Bu yıl 46.'sı düzenlenecek Uluslararası Emmy Ödülleri adayları açıkladı. Adaylar arasında Türkiye'den 2 yapım yer aldı.

Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı 'İstanbullu Gelin' dizi Telenovela kategorisinde aday gösterildi. Ay Yapım imzalı olan ve 22 Haziran 2017'de final yapan 'Cesur ve Güzel' dizisi de aynı kategoride adaylık kazandı.

Geçen yıl Telenovela kategorisinde, 'Kara Sevda' dizisi ödül kazanmıştı.

Star TV'de yayınlanan 'Söz' dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında aday oldu. Diğer aday oyuncular ise Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen.

Ödül töreni, ABD'nin New York kentinde, 19 Kasım'da düzenlenecek.