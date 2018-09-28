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17:51 28 Eylül 2018
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    Brett Kavanaugh- Christine Blasey Ford

    Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh: Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe

    © REUTERS / Jim Bourg
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh, Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, kendisinden önce komisyona konuşan Profesör Christine Blasey Ford'un cinsel saldırı iddialarını reddetti ve iddiaların ‘hesaplı ve organize bir siyasi darbe’ olduğunu savundu.

    Trump'ın Yüksek Mahkeme Başkanı adayı Brett Kavanaugh
    © REUTERS / Alex Wroblewski
    Trump'ın adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması: 'Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum'
    Senato oturumunda suçlayan taraf Ford'un ardından komisyona ifade vermeye başlayan Kavanaugh "Bugün, yemin altındayken Senato, ülke, ailem ve Tanrı'nın önünde bu suçlama karşısında masum olduğuma yemin ederim" diyerek başladı.

    ‘İĞRENÇ VE ÇOK NET BİR KARAKTER SUİKASTININ KURBANIYIM'

    Kendisini ‘iğrenç ve çok net bir karakter suikastının kurbanı' olarak tanımlayan Kavanaugh, Ford'un iddialarını ‘kesinlikle ve kategorik olarak reddettiğini' vurguladı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre, Kavanaugh, ‘Ford'ın iddialarının ilk ortaya çıkmasından bu yana ifade vermek istediğini ve diğer cinsel saldırı iddialarının ortaya çıkmasının kendisini şaşırtmadığını' söyledi.

    Ford hakkında dikkatli konuşmaya çalışan Kavanaugh, kendisine karşı ‘kötü bir niyeti olmadığını, Ford'un bir yerde, biri tarafından bir zamanlar cinsel saldırıya uğramış olabileceğini, ancak kendisinin asla ne Ford'a ne de bir başkasına cinsel saldırıda bulunduğunu' savundu.

    Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    FORD: KAVANAUGH OLDUĞUNA YÜZDE 100 EMİNİM

    Profesör Ford ise ifadesinde ‘kendisine cinsel saldırıda bulunanın Kavanaugh olduğuna yüzde 100 emin olduğunu' iddia etmişti.

    Kavanaugh'dan önce Senato Adalet Komisyonu'nda ifade veren Profesör Blasey Ford, 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" dedi.

    Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Ford, Maryland'de lise öğrencisi oldukları sırada Kavanaugh 17, kendisi de 15 yaşındayken gençler arasında yapılan bir toplantıda yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.

    Ford, Kavanaugh'ın kendisine saldırdığını ve kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını söyledi:

    "Brett beni tuttu ve kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştı. Bunda zorlandı çünkü sarhoştu ve çünkü kıyafetimin altında tek parça bir mayo giyiyordum. Bana tecavüz edeceğine inanıyordum. Yardım istemek için bağırdım. Kavanaugh eliyle ağzımı kapattı. Kavanaugh ve odadaki diğer erkeğin yataktan düşmesi sayesinde kurtulabildim."

    'SARHOŞLARDI, KAHKAHA ATIYORLARDI'

    In this Aug. 31, 2018 photo, President Donald Trump gestures while speaking at the Harris Conference Center in Charlotte, N.C. President Donald Trump is escalating his attacks on Attorney General Jeff Sessions, suggesting the embattled official should have intervened in investigations of two GOP congressmen to help Republicans in the midterms. Trump tweeted Monday that “investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department.”
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    Trump, Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh hakkında konuştu: Radikal sol saldırıyor
    Ford ayrıca ‘yardım alamadığını, Kavanaugh ve bir arkadaşının sarhoş olduğunu ve saldırı sırasında kahkaha attıklarını' anlattı.

    "Saldırı nedeniyle klostrofobi ve kaygı sorunları yaşadım, üniversitede ilk yıllarım sorunlu geçti" diyen Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün istediğim için burada değilim. Dehşet içindeyim. Buradayım çünkü Brett Kavanaugh ve ben lisedeyken başıma neler geldiğini anlatmanın vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum."

    İKİ KADIN DAHA KAVANAUGH'I CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLUYOR

    Trump'ın Yüksek Mahkeme Başkanı adayı Brett Kavanaugh
    © REUTERS / Alex Wroblewski
    Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması
    Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh'ı kendilerine 1980'li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.

    Ramirez, Kavanaugh'ın, Yale Üniversitesi'ne gittikleri 1983-1984 eğitim-öğretim yılında düzenlenen bir yurt partisinde kendisine cinsel organını gösterdiğini söylüyor.

    Swetnick de Kavanaugh ve arkadaşlarının partilerde tecavüz etmek için kızları sarhoş etmeye çalıştıklarını, 1982'de tecavüze uğradığı bir partide Kavanaugh'ın da bulunduğunu iddia ediyor.

    ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü 9 üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyelerine büyük önem veriliyor.

    Kavanaugh'un adaylığı ile ilgili oylama bugün gerçekleşecek.

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    Etiketler:
    cinsel saldırı, tecavüz, Yüksek Mahkeme, Julie Swetnick, Deborah Ramirez, Christine Blasey Ford, Brett Kavanaugh, Donald Trump, Maryland, ABD
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