Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh: Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh, Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, kendisinden önce komisyona konuşan Profesör Christine Blasey Ford'un cinsel saldırı iddialarını reddetti ve iddiaların ‘hesaplı ve organize bir siyasi darbe’ olduğunu savundu.

Senato oturumunda suçlayan taraf Ford'un ardından komisyona ifade vermeye başlayan Kavanaugh "Bugün, yemin altındayken Senato, ülke, ailem ve Tanrı'nın önünde bu suçlama karşısında masum olduğuma yemin ederim" diyerek başladı.

‘İĞRENÇ VE ÇOK NET BİR KARAKTER SUİKASTININ KURBANIYIM'

Kendisini ‘iğrenç ve çok net bir karakter suikastının kurbanı' olarak tanımlayan Kavanaugh, Ford'un iddialarını ‘kesinlikle ve kategorik olarak reddettiğini' vurguladı.

Judge Brett Kavanaugh: "I liked beer. I still like beer, but I did not drink beer to the point of blacking out, and I never sexually assaulted anyone." https://t.co/1lGPzOXtr1 pic.twitter.com/6IIN0aRDt6 — Fox News (@FoxNews) 28 Eylül 2018

BBC Türkçe'nin haberine göre, Kavanaugh, ‘Ford'ın iddialarının ilk ortaya çıkmasından bu yana ifade vermek istediğini ve diğer cinsel saldırı iddialarının ortaya çıkmasının kendisini şaşırtmadığını' söyledi.

Ford hakkında dikkatli konuşmaya çalışan Kavanaugh, kendisine karşı ‘kötü bir niyeti olmadığını, Ford'un bir yerde, biri tarafından bir zamanlar cinsel saldırıya uğramış olabileceğini, ancak kendisinin asla ne Ford'a ne de bir başkasına cinsel saldırıda bulunduğunu' savundu.

© REUTERS / Joshua Roberts Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a ikinci cinsel taciz suçlaması

Profesör Ford ise ifadesinde ‘kendisine cinsel saldırıda bulunanın Kavanaugh olduğuna yüzde 100 emin olduğunu' iddia etmişti.

Kavanaugh'dan önce Senato Adalet Komisyonu'nda ifade veren Profesör Blasey Ford, 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" dedi.

On Capitol Hill Dr. Christine Blasey Ford delivered an emotional testimony about the alleged assault by Judge Kavanaugh. The judge then gave a fiery response to those allegations. Here are some key moments from the #KavanaughHearings pic.twitter.com/gTKPIQvRGg — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 28 Eylül 2018

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Ford, Maryland'de lise öğrencisi oldukları sırada Kavanaugh 17, kendisi de 15 yaşındayken gençler arasında yapılan bir toplantıda yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.

Ford, Kavanaugh'ın kendisine saldırdığını ve kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını söyledi:

"Brett beni tuttu ve kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştı. Bunda zorlandı çünkü sarhoştu ve çünkü kıyafetimin altında tek parça bir mayo giyiyordum. Bana tecavüz edeceğine inanıyordum. Yardım istemek için bağırdım. Kavanaugh eliyle ağzımı kapattı. Kavanaugh ve odadaki diğer erkeğin yataktan düşmesi sayesinde kurtulabildim."

'SARHOŞLARDI, KAHKAHA ATIYORLARDI'

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Trump, Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh hakkında konuştu: Radikal sol saldırıyor

Ford ayrıca ‘yardım alamadığını, Kavanaugh ve bir arkadaşının sarhoş olduğunu ve saldırı sırasında kahkaha attıklarını' anlattı.

"Saldırı nedeniyle klostrofobi ve kaygı sorunları yaşadım, üniversitede ilk yıllarım sorunlu geçti" diyen Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün istediğim için burada değilim. Dehşet içindeyim. Buradayım çünkü Brett Kavanaugh ve ben lisedeyken başıma neler geldiğini anlatmanın vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum."

İKİ KADIN DAHA KAVANAUGH'I CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLUYOR

© REUTERS / Alex Wroblewski Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması

Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh'ı kendilerine 1980'li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.

Ramirez, Kavanaugh'ın, Yale Üniversitesi'ne gittikleri 1983-1984 eğitim-öğretim yılında düzenlenen bir yurt partisinde kendisine cinsel organını gösterdiğini söylüyor.

Swetnick de Kavanaugh ve arkadaşlarının partilerde tecavüz etmek için kızları sarhoş etmeye çalıştıklarını, 1982'de tecavüze uğradığı bir partide Kavanaugh'ın da bulunduğunu iddia ediyor.

ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü 9 üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyelerine büyük önem veriliyor.

Kavanaugh'un adaylığı ile ilgili oylama bugün gerçekleşecek.