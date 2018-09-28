Washington: İran'ı güç kullanarak Suriye'den çekilmeye zorlamayacağız

BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye ilgili önemli açıklamalarda bulundu: ABD, Suriye'den İran güçlerini zorla çıkarmayacak, ama İran kaldığı müddetçe de Suriye'de olacak.

ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden olan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ''İranlıları Suriye'den zorla çıkarmayacağız, Rusların bile İranlıları Suriye'den zorla çıkarabileceğini sanmıyoruz, çünkü zorlama, güç kullanmayı, askeri eylemi imler'' açıklamasını yaptı.

'İRAN'I SURİYE HÜKÜMETİ DAVET ETTİ'

New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle konuşan Jeffrey, ''Bu tümüyle siyasi baskıyla ilgili bir mesele. Teknik olarak İranlıları ülkeye davet eden Suriye hükümetidir'' diyerek ekledi:

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''Beklentimiz, siyasi sürecin sonunda ya da siyasi sürecin bir noktasında Suriye hükümetinin İran güçlerinin ülkede bulunmasına ihtiyaç duymayacak olması.''

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ''İran güçleri İran sınırları dışında olduğu müddetçe Suriye'den çıkmayacağız'' açıklaması gibi sözlerin yarattığı Amerikan güçlerinin Suriye'de süresiz kalacağı spekülasyonuna açıklık getirmek istedi.

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Trump'ın Suriye'den çekilmeyi İran'ın çekilmesi şartına bağlayıp bağlamadığı sorusunu ''Başkan, bu ve diğer şartlar karşılanana dek bizim Suriye'de olmamızı istiyor'' diye yanıtlayan Jeffrey, ''Biz derken illa sahada Amerikan askerlerinin postallarını kast etmiyorum'' diye ekledi.

''Sahada olmanın pek çok yolu var, diplomatik açıdan kesinlikle sahadayız'' derken, hiçbir seçeneğin kesin olmadığını, sahadaki askerlerin şimdiki misyonunun IŞİD'i kalıcı şekilde yenmek olduğunu dile getirdi.

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ABD'li diplomat, 'Türkiye ile Rusya liderlerinin Soçi mutabakatının sonucunda, İdlib'deki durumun şimdilik 'dondurulduğunu' belirtip ''Bu, başlı başına bir mucize'' ifadesini kullandı.

Jeffrey, kendilerine 'Suriye için küçük grup' adını veren ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'ün daha önce bu konuda yaptığı açıklanmayı temel alarak BM'nin İdlib'de çözüm fırsatını güçlendirmesi gerektiğini savundu.

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Küçük Grup'un ortak açıklamasında, Suriye için yeni anayasa taslağı oluşturacak Anayasa Komitesi'nin toplanması ve BM gözetiminde seçimler düzenlenmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuluyordu.

''İranlılar, Ruslar ve Suriye rejimiyle siyasi çözüme yönelik hareketi durdurmak için aynı safta yer alan pek ülke yok'' iddiasında bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Suriye ihtilafının odağının şimdi bulunduğu yerden siyasete doğru kaymasını sağlayacak şekilde siyasi çözüm yönünde harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.