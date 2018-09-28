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17:48 28 Eylül 2018
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    Mark Zuckerberg

    'Mark Zuckerberg’in Facebook hesabı pazar günü canlı yayında silinecek'

    © AFP 2018 / Bertrand Guay
    ABD
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    Tayvan kökenli Chang Chi-yuan, canlı yayında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in facebook hesabını hackleme girişiminde bulunacak.

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Tayland kökenli hacker Chang Chi-yuan, Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in Facebook hesabını hackleyerek, silme girişiminde bulunacağını duyurdu.

    Yasadışı aktivitelerde bulunmayan ve şirketlerin siber güvenlik açıklarını tespit eden 'Beyaz Şapkalılar' isimli bir hacker grubuna mensup olan Chang, geçtiğimiz günlerde 26 bin takipçili Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in hesabını hackleyip ardından sileceğini ve bunu Facebook Live üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    'CHANG'IN ADI FACEBOOK'A KATKIDA BULUNANLAR LİSTESİNDE'

    Ünlü hackerin adının Facebook'a katkıda bulunanlar listesinde adının olduğu öğrenildi. Facebook'un da Apple, Google, Windows gibi teknoloji devleri firmaların uyguladığı 'hata bulanları ödüllendirme' programına sahip olduğu belirtilirken, ödül kazanan dikkatli kullanıcıların, listede yer almaya hak kazanmalarının haricinde, tespit ettikleri açığın büyüklüğüne göre para ödülü kazandığı biliniyor.

    'İYİ BİR HACKER OLMAK İSTEMİYORUM, HATTA HACKER OLMAK İSTEMİYORUM'

    Chang sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, "İyi bir hacker olmak istemiyorum,  hatta hacker olmak istemiyorum. Sadece sıkıldım ve biraz para kazanabilmek için uğraşmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Facebook-WhatsApp
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    'HACK GİRİŞİMİ,  FACEBOOK ÜZERİNDEN TSİ İLE 13.00'DE CANLI OLARAK İZLENEBİLENECEK'

    Chang'in bu hack girişimi pazar günü Türkiye saatiyle 13.00'de başlayacak. Ünlü hackerin, hackleme esnasından yapacağı her şey canlı olarak izlenebilenecek.

     

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    Etiketler:
    Chang Chi-yuan, MArk Zuckerberg'in Facebook hesabını hackleyecek, Facebook Live, Facebook, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Chang Chi-yuan, Tayland, ABD
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