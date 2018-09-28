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17:48 28 Eylül 2018
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    Dünyanın en büyük siber korsan (hacker) konferanslarından biri olan ve her yıl Las Vegas'ta düzenlenen DEF CON'da, bu yıl 'oylama köyü' kurularak elektronik oy verme sistemi sınandı.

    Hackerlar inceleyip rapor etti: Amerikan oy makinelerine siber saldırı düzenlemek çocuk oyuncağı

    © REUTERS / Steve Marcus
    ABD
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    Dünyanın en önde gelen siber korsanları, ABD'nin bilgisayar programlarıyla oy verme sistemini inceleyerek rapor yayımladı. Oy kullanma makinalarındaki kusurların vahim düzeyde olduğunu belirten rapora göre 10 yıl önce şikayet edilmesine rağmen 23 eyalette kullanılmaya devam edilen M650, uzaktan hacklenebilir.

    ABD başkanlık seçimleri
    © REUTERS / David Gray
    11 yaşındaki bir çocuk, ABD seçim sistemi sitesinin bir kopyasını hackledi
    ABD'de Rusya'nın Kasım 2016 seçimlerine müdahale ederek Donald Trump'ın başkan seçilmesini sağladığı iddiaları 1 yılı aşkın süredir devam eden devlet soruşturmalarına rağmen kanıtlanamazken konuya 'uzmanları' el attı. Dünyanın en önde gelen siber korsanları, Amerikan seçim sistemini hacklemek için devletlerin en üst düzey teknolojilerine ihtiyaç olmadığı, isteyen herkesin bunu yapabileceği sonucuna vardı.

    TRUMP AÇISINDAN REFERANDUM NİTELİĞİNDEKİ ARA SEÇİMLER ÖNCESİNDE

    En büyük siber korsan (hacker) konferanslarından biri olan ve her yıl Las Vegas'ta düzenlenen DEF CON'da, geçen ay 'oylama köyü' kuruldu. 30'dan fazla oylama makinesinin bilgisayar sistemlerini hacklemek yoluyla Amerikan seçim altyapısının eksik, noksan, kusurlarının belirlenmesi çalışması yürütüldü. Bu çalışmadan çıkan 50 sayfalık rapor dün yayımlandı.

    ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD'li bakan Mnuchin: Rusya seçim sonucunu etkilemedi
    Kasımda ABD Kongresi seçimlerinin düzenlenmesine birkaç hafta kala yayımlanan hacker raporuna göre, Amerikan oy atma makineleri çok ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.

    Oy kullanma programlarında büyük kusurlar ve boşluklar olduğunu belirten rapor, 23 eyalette kullanılan bir tip makinenin, taa 10 yıl önce bildirilmiş bir siber güvenlik eksiğiyle hala hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı. 

    'BAŞKANLIK SEÇİMİNİN SONUCUNU BELİRLEYEBİLİR'

    M650 isimli bu elektronik oy tarayıcısının en basit siber saldırılara açık olduğunun ve uzaktan hacklenebileceğinin altı çizilen raporda şu görüş savunuldu:

    ''Bu birim çok sayıda oy pusulasını işlemden geçirmek üzere tasarımlandığından, tek bir makineyi hacklemek bile kazanılan seçici kurul delegelerinin sayısına perende attırabilir ve başkanlık seçiminin sonucunu belirleyebilir.''

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
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    'SEÇİM SEKTEYE UĞRATILABİLİR'

    M650 sisteminin üreticisi Election Systems & Software (ES&S) şirketi ise Wall Street Journal gazetesine, bu makina oy pusulalarını saymak üzere programlandığından sonucun denetlenmesinin mümkün olduğunu söyledi: Şirket ayrıca siber korsan konferansındaki ortamdan farklı olarak gerçek dünyada hacklenmesinin son derece zor olduğunu savundu.

    Her helükarda sorun tek bir makineden ibaret değil. Rapora göre örneğin 18 eyalette kullanılan AccuVote TSx'de seçmenlerin oy atabilmesi için bulunan akıllı kart okuyucusunun bağlantısı kolaylıkla kesilebilir ve böylece seçim sekteye uğratılabilir.

    Donald Trump ve Hillary Clinton
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    New York Times'tan ABD seçim sistemi için değişim çağrısı
    Üstelik hackerlar akıllı kartları cep telefonlarını kullanarak kablosuz şekilde yeniden programlamayı da becerdi.

    'AFALLATICI'

    Oy kullanma makinalarındaki eksikliklerin sayısını ve vehamet düzeyini 'afallatıcı' diye niteleyen hackerlar, şu uyarıyı yaptı:

    'ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ'

    ''Bu raporda anahatları çizilen sorunlar, oy kullanmanın verimliliği açısından düzeltilmesi gereken seçim idaresi kusurlarından ibaret değil. Daha ziyade kritik önemdeki altyapımıza yani ulusal güvenliğimize yönelik ciddi riskler anlamına geliyor.

    Bu yılın başında seçim güvenliği önlemlerini artırmak için 250 milyon dolarlık ek bütçe çıkarma girişimini, Cumhuriyetçi Partili senatörler bloke etmişti.

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