Güney Karolina'da, ABD'nin yeni nesil uçağı olan F-35B düştü

Güney Karolina'nın Beaufort bölgesi şerifi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah saat 11.45 sularında, Grace Hill'daki Clarendon Road ve Joe Allen Drive yakınında uçağın düştüğü haberi geldi. Askerler, bunun savaş uçağı olduğunu doğruladı" dedi.

BCSO: Military plane crash near Clarendon Road/Joe Allen Drive in Grays Hill. Unknown if any injuries. Please avoid area. https://t.co/FvbuK9oCIK — Beaufort County Sheriff's Office,SC (@bcsopio) 28 Eylül 2018

Şerif, pilotun paraşütle atlamayı başardığını ve şimdi doktorlar tarafından muayene edildiğini de sözlerine ekledi.

CNN, düşen uçağın yeni nesin F-35B olduğunu bildirirken CBS, F-35B'nin ilk kez düştüğünü kaydetti.