Facebook'tan korkutan açıklama: 50 milyon hesap güvenlik açığından etkilenmiş olabilir

Facebook yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesaplarının bilgisayar korsanlarının eline geçmesine imkan veren bir açık tespit edilidğini duyurdu. Öte yandan Facebook, açığın düzeltildiğini ve güvenlik birimlerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Facebook'tan yapılan açıklamada güvenlik açığından etkilenen yaklaşık 50 milyon hesabın "erişim jetonunun" sıfırlandığı, ek önlem olarak bu butonu geçen yıl içinde kullanmış 40 milyon hesabın daha "erişim jetonlarının" sıfırlandığı belirtildi.

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Bu yaklaşık 90 milyon hesabın, kullandıkları cihazlarda Facebook şifrelerini yeniden girmek zorunda kalmaları anlamına geliyor.Açıklamada "İncelememiz henüz başlamış olduğu için bu hesapların kötü amaçla kullanılıp kullanılmadığı ya da bilgilerin ele geçirilip geçirilmediğini halen araştırıyoruz" denildi.

FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 3 DEĞER KAYBINA UĞRADI

Haberin ardından Facebook hisseleri yüzde 3 değer kaybederek 163.87 dolara indi.

Facebook 'Başkasının gözünden gör' özelliğinin de geçici olarak durdurulduğunu da belirtti.

Facebook hesaplarının kullanıcıların farklı cihazlarında açık kalmasını sağlayan dijital anahtara 'erişim jetonu' adı veriliyor.

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Şirketin güvenlik biriminin başında bulunan Guy Rosen, hatadan dolayı kullanıcılardan özür diledi.

Sosyal medya üzerinden bir duyuru yapan Facebook, "Hesabınızdan çıkış yaptıysanız ve tekrar oturum açmanız istendiyse, bu durum bir güvenlik sorunu tespit ettiğimizden ve Facebook'taki kişileri korumak adına hemen harekete geçmemizden kaynaklanmaktadır" denildi.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it’s because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2 — Facebook (@facebook) September 28, 2018

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