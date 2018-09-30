BM'deki konuşması kahkahayla kesilen Trump: Dünya tekrar bize saygı duyuyor

Batı Virginia'daki bir gösteride konuşan Trump, "Az önce BM Genel Kurulu'ndan döndüm ve inanın bana, onlar tekrar bize saygı duyuyor" dedi.

Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına, Beyaz Saray'a geldikten sonra ülkesindeki durumun nasıl değiştiği hikayesiyle başlamıştı.

ABD lideri, "Yönetimim, iki yıldan az sürede, ABD tarihindeki neredeyse tüm yönetimlerin aynı sürede yaptığından daha çok şey başardı" demişti.

Sözleri kahkahalarla kesilen Trump, daha sonra "Onlar bana değil benimle beraber gülüyorlardı" diyerek kendini savunmaya çalışmıştı.