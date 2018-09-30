ABD İçişleri Bakanı Zinke: Rusya'yı denizden kapatabiliriz

Washington Examiner'in haberine göre Zinke, Pittsburgh'taki bir konuşma sırasında, "Donanmamız sayesinde, deniz yollarının açık kalmasını garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarının piyasaya ulaşmaması için onları kapatabiliriz" dedi.

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Rus ekonomisinin tek gelir kaynağının enerji kaynakları olduğunu iddia eden ABD İçişleri Bakanı, "Moskova, Ortadoğu'da böyle aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa'ya olduğu gibi oraya da petrol ve doğalgazını satmak istiyor" ifadesini kullandı.

İran'ın bulunduğu durumun da Rusya'dan farklı olmadığını dile getiren Zinke, bu sorunları çözmek için iki seçeneğin olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tercih edemeyeceğim askeri seçenek var. Ekonomik seçenek de var. Onlara baskı yapıp, enerji piyasasındaki yerlerini alabiliriz. Bunu yapacak güçteyiz, çünkü ABD dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi."