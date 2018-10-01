Zuckerberg'in hesabını sileceğini söyleyen hacker, ava giderken avlandı mı?

Öte yandan, konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğu bir video çeken Chang, kendisine ait Facebook hesabının silindiğini belirtti.
Chang'ın hesabının nasıl silindiği gizemini korurken, Facebook'tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Bloomberg'de yayınlanan habere göre, Zuckerberg'in hesabını silme girişimini iptal eden Chang, bir video çekerek açıklamalarda bulundu.
Canlı yayını iptal etse de yazılım hatası olduğu iddiasını sürdüren Chang, "Yapacağım canlı yayını iptal ediyorum. Bulduğum bir yazılım hatasını Facebook'a bildirdim ve ödül paramı alacağım zaman yazılım hatasının kanıtlarını onlara göstereceğim" dedi.
‘ZUCKERBERG'İN FACEBOK HESABI İLE OYNAMAMALIYDIM'
"Zuckerberg'in hesabıyla oynayarak kendimi kanıtlamaya çalışmamalıydım" diyen Chang, "Hala birçok insan, bir sürü yazılım hatası bulmama ve bu bulduğum hatalardan yüksek miktarlarda ödül parası kazanmama rağmen benim yeteneklerimi sorgulamaya kalkacaktır" yorumunda bulundu.
Yaşanan bu durumun ‘Beyaz Şapkalılar' olarak bilinen ödül avcılarının böyle bir açıklamada bulunması ve bunu canlı olarak yayınlamasının aşılmadık bir durum olduğu aktarıldı.
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