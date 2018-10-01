New York Times: Trump, yüzlerce göçmen çocuğu çölde çürütüyor

New York Times yayın kurulunun kaleme aldığı yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, kayıt dışı çocuk göçmenleri çölün ortasındaki bir çadır kente göndererek, onları 'çürümeye' terk ettiği ifade edildi.
New York Times'in Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan 'Yüzlerce çocuk çölde çürüyor, Trump'ın merhametsiz politikalarını bitirin' başlıklı bir yazıda, "Şu ana kadar çocuk yaştaki neredeyse 2 bin kayıt dışı göçmen, gecenin köründe kaldıkları barınaklardan alınıp, otobüslere bindirilerek, Teksas'ta çölün ortasındaki Tornillo kentindeki çadır kente gönderildi" ifadeleri kullanıldı.
'BU KONUDA ŞUÇLANACAK ŞEY TRUMP YÖNETİMİNİN ACIMASIZ POLİTİKALARIDIR'
Trump yönetimi döneminde kayıtdışı göçmen çocukların tutuklanma oranında ciddi bir artış olduğuna dikkatin çekildiği makalede, "Aslında son iki yılda ABD'ye göçmen akını önceki yıllardan daha büyük değil. Buna karşılık bu konuda suçlanacak şey Trump yönetiminin acımasız politikalarıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Yazıda, sınır bölgelerinde ailelerinden ayrılan çocuklara bakmak isteyen akrabaları ya da tanıdıklarına yönelik kanunların da sıkılaştığı belirtilerek, yeni sponsorluk şartlarının gerçek amacının mümkün olduğu kadar kayıt dışı göçmen bulmak, tutuklamak ve sınır dışı etmek olduğunu belirtildi.
Konu hakkında açıklama yapan göçmen hakları savunucuları, "Birçok düzensiz göçmenin tutuklandığını ve çoğunun sınırdan kaçak olarak geçmek haricinde hiçbir suçu olmamasına rağmen tutukluluklarının devam etmekte" denildi.
'BİZİM BAŞARISIZLIKLARIMIZIN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN HAYATLARINI HARCAMAK ZORUNDA KALIRLAR'
Yazıda sorunun çözümünün kapsamlı bir düzenleme ile çözülebileceğine vurgu yapılırken, "ABD'nin göçmenlerle ilgili karşı karşıya kaldığı zorlukların uzun vadeli çözümü ancak siyasi anlaşma ve resmi politikaların kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacaktır ancak hayatları zaten altüst olmuş çocukları daha fazla travmaya maruz bırakmak ve süresiz olarak tutuklamak, yalnızca bu ülkenin savunmasız kahverengi tenli çocuklara karşı davranışının utancını derinleştirir. Bu çocuklar bizim başarısızlıklarımızın izlerini silmek için hayatlarını harcamak zorunda kalır" sözleri ile yaşananan durumun çocukların yaşamlarının ileri ki safhalarından yaratacağı etkiye vurgu yapıldı.
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