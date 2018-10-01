Trump: Müzakereler başarılı olmazsa, AB'den ithal edilen otomobillere gümrük vergisi getireceğiz

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, "Eğer AB ile anlaşma yapamazsak, ithal edilen otomobillere gümrük vergisi getireceğiz. Bunun sonucunda ABD'nin hazinesine milyarlarca dolar girecek. Bu kötü mü?" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Avrupa Birliği tarafından uzun süredir ABD'ye ve ABD'li harika şirketlere ve işçilere yönelik uygulanan gümrük vergilerine ve ticari engellere istinaden, eğer o vergileri ve engelleri düşürmez ya da iptal etmezlerse, onların ABD'ye gönderdiği tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız. Onları (otomobilleri) burada yapınız!" ifadelerini kullanmıştı.