Trump, kadın muhabire hakaret etti, Beyaz Saray, örtbas etmek için transkripsiyonu değiştirdi

Kadın muhabir ''Hayır, öyle düşünmüyorum. Teşekkür ederim, Sayın Başkan'' karşılığını verince Trump işi hakarete döktü:
'SEN ZATEN DÜŞÜNEMEZSİN Kİ'
''Sorun yok. Senin düşünmediğini biliyorum. Düşündüğün vaki değildir.''
Vega'nın ''Pardon, ne dediniz'' tepkisi üzerine Trump ''Hiçbir şey, devam edin'' diye geçiştirdi.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEPKİSİ
Ama muhabirin kendisinin yargıç adayı Brett Kavanugh hakkındaki FBI soruşturmasını kısıtladığı iddialarını gündeme getirmesi üzerine sinirlenen Trump, Vega'yı susturarak ticaretle ilgili sorusu olanların konuşmasını istedi.
DÜŞÜNMEKTEN TEŞEKKÜRE EVRİLDİ
Daily Beast haber sitesi, basın toplantısının yazıya dökümünde Beyaz Saray'ın bir kelime değişikliğiyle anlamı değiştirmeye çalıştırdığını duyurdu.
Trump'ın ''Senin düşünmediğini (thinking) biliyorum. Düşündüğün vaki değildir'' sözleri ''Senin teşekkür (thanking) etmediğini biliyorum. Ettiğin vaki değildir'' diye değiştirildi.
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