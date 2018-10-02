Trump, kadın muhabire hakaret etti, Beyaz Saray, örtbas etmek için transkripsiyonu değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ağzına alkol koymamasıyla ilgili espriler yapıp herkesi güldürürken, bir kadın muhabire hakaret etme fırsatını kaçırmadı. Ama Beyaz Saray, basın toplantısının yazıya dökümünde bir kelime değişikliğiyle anlamı değiştirmeye çalıştı.

Dün Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde gazetecilerden soru alan Trump, ABC News kanalından Cecilia Vega'yı işaret etti. Vega'nın bir süre sessiz kalması üzerine Trump ''Soru sorması için onu seçtiğim şokta, adeta şok durumuna girdi'' esprisini yaptı.

Kadın muhabir ''Hayır, öyle düşünmüyorum. Teşekkür ederim, Sayın Başkan'' karşılığını verince Trump işi hakarete döktü:

'SEN ZATEN DÜŞÜNEMEZSİN Kİ'

''Sorun yok. Senin düşünmediğini biliyorum. Düşündüğün vaki değildir.''

Vega'nın ''Pardon, ne dediniz'' tepkisi üzerine Trump ''Hiçbir şey, devam edin'' diye geçiştirdi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEPKİSİ

Ama muhabirin kendisinin yargıç adayı Brett Kavanugh hakkındaki FBI soruşturmasını kısıtladığı iddialarını gündeme getirmesi üzerine sinirlenen Trump, Vega'yı susturarak ticaretle ilgili sorusu olanların konuşmasını istedi.

Ardından Vega, Trump'a tepki olarak, Twitter'da ''Basın toplantııs demek istediğin soruyu sorabilmen demektir. #ABDAnayasası'nınbirinciekmaddesi'' mesajını paylaştı.

DÜŞÜNMEKTEN TEŞEKKÜRE EVRİLDİ

Daily Beast haber sitesi, basın toplantısının yazıya dökümünde Beyaz Saray'ın bir kelime değişikliğiyle anlamı değiştirmeye çalıştırdığını duyurdu.

Trump'ın ''Senin düşünmediğini (thinking) biliyorum. Düşündüğün vaki değildir'' sözleri ''Senin teşekkür (thanking) etmediğini biliyorum. Ettiğin vaki değildir'' diye değiştirildi.