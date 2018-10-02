ABD'den tehdit: Gerekirse yasaklı Rus savaş başlıklarını imha ederiz

Rusya'nın yasaklanan bir kruz füzesi sistemini gizli olarak geliştirmeye devam ettiğini öne süren ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Moskova'nın bu yöndeki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini, aksi takdirde ABD'nin bu sistemi faal duruma gelmeden imha edeceğini belirtti.

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ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de katılacağı Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulunan Hutchison, Rusya'nın nükleer savaş başlıkları taşıyabilecek yeni füzeler geliştirmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Washington'un soruna diplomatik çözüm bulunmasına bağlı olduğunu ancak Rusya'nın orta menzilli sistemi geliştirmeye devam etmesi halinde askeri saldırı düzenleme seçeneğini değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hutchison, "Bu noktada, ülkelerimizden herhangi birini vurabilecek bir Rus füzesini imha etme imkanını gözden geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'ANLAŞMAYI RUSYA YÜZÜNDEN İHLAL EDEBİLİRİZ'

Bu arada ABD'nin 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal etmediğini savunan Hutchison, Rusya yüzünden bu anlaşmayı ihlal edebileceklerini söyledi.

Hutchison, "Gelecekte bir an gelecek ve ABD, şu anda anlaşma tarafından izin verilmeyen bir geliştirme safhasına geçme kararı alacak" dedi.

ABD, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ederek, Avrupa ülkelerine kısa süre içinde nükleer saldırı düzenlenmesine imkan sunacak bir füze sistemi geliştirdiğini iddia ediyor.

Bu iddiaları reddeden Rusya, söz konusu anlaşmanın bizzat ABD tarafından ihlal edildiğini belirtiyor.