ABD'den tehdit: Gerekirse yasaklı Rus savaş başlıklarını imha ederiz

Washington'un soruna diplomatik çözüm bulunmasına bağlı olduğunu ancak Rusya'nın orta menzilli sistemi geliştirmeye devam etmesi halinde askeri saldırı düzenleme seçeneğini değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hutchison, "Bu noktada, ülkelerimizden herhangi birini vurabilecek bir Rus füzesini imha etme imkanını gözden geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.
'ANLAŞMAYI RUSYA YÜZÜNDEN İHLAL EDEBİLİRİZ'
Bu arada ABD'nin 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal etmediğini savunan Hutchison, Rusya yüzünden bu anlaşmayı ihlal edebileceklerini söyledi.
ABD, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ederek, Avrupa ülkelerine kısa süre içinde nükleer saldırı düzenlenmesine imkan sunacak bir füze sistemi geliştirdiğini iddia ediyor.
Bu iddiaları reddeden Rusya, söz konusu anlaşmanın bizzat ABD tarafından ihlal edildiğini belirtiyor.
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