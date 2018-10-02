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22:26 02 Ekim 2018
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    ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon

    Pentagon'a gönderilen şüpheli pakette risin zehrine rastlandı

    © Fotoğraf: Public Domain
    ABD
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    Pentagon'dan yapılan açıklamada, gelen gönderilerin rutin kontrolü sırasında bulunan ve risin zehri taşıdığı düşünülen şüpheli paketin tespit edilerek, diğer gönderilerle birlikte karantinaya alındığı duyuruldu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    ABD Savunma Bakanlığı'na risin zehri içeren paketler gönderildiği bildirildi.

    FBI'ın (ABD Federal Soruşturma Bürosu) olay hakkında soruşturmaya devam ettiğini belirten Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, "Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon'un uzaktan tarama tesisinde gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti. Zarflar analiz için bu sabah FBI tarafından alındı" açıklamasında bulundu.

    SHERWOOD: ŞÜPHELİ MADDENİN RİSİN ZEHRİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ

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    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
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    Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chris Sherwood, gelen postaların rutin olarak taranması sırasında bulunan şüpheli paketlerin uzmanlar tarafından incelenmeye devam edildiğini belirtirken, şüpheli maddenin risin olarak bilinen ölümcül bir zehir olabileceğini aktardı.

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    Sherwood, gönderilen postanın, ismi belli olmayan ve savunma bakanlığında çalışan bir kişiye gönderildiğini açıkladı.

     

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    ABD medyası ise, gönderilen zehirli postadan 2 adet olduğu belirtirken, hedeflerin ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ABD Donanma Operasyonları Başkanı Amiral John Richardson olduğu iddiasında bulundu.
    Öte yandan Manning, gelen bütün postaların karantina altına alındığını ve hiçbir Pentagon çalışanının zehirden etkilenmediğini duyurdu.

    SİYANÜRE ORANLA 6 BİN KAT DAHA ETKİLİ

    Castor fasulyesinin işlenmesi ile üretilen risin zehri, yutulduğunda, solunduğunda veya enjekte edildiğinde, bilinen bir antidotu olmayan siyanüre göre 6,000 kat daha etkili olmasından ötürü bir yetişkini dakikalar içerisinde öldürebiliyor.

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    Etiketler:
    risin zehri, Pentagon'a risin zehirli saldırı, ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Chris Sherwood, Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, Washington DC, Pentagon, ABD
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