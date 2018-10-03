ABD İç Güvenlik Bakanlığı 'tehlikeye' karşı uyardı: Sputnik ve RT'den uzak durun

Washington Examiner'ın aktardığına göre, Nielsen Washington'da düzenlenen bir siber güvenlik toplantısında yaptığı açıklamada, "Herkese şunu tavsiye ederim: Eğer bir şey okuyorsanız ve bu şey sizi beklenmedik bir biçimde RT (Russia Today) ya da Sputnik'e götürüyorsa, uyanık olun" dedi.

Nielsen, "Bunlar devletin finanse ettiği haber siteleri, bağımsız değiller" diye ekledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın bu savı, ABD istihbarat servislerinin, 2016 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için Rus medya organlarının sosyal medyada yalan haberler yaydığını inancında olmasına dayanıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rus hükümetinin medyayı propaganda aracı olarak kullanıp kullanmadığını belirlemek için geçen sene bir soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, bu iddialar gerekçe gösterilerek Sputnik ve RT'nin ABD'deki bazı basın toplantılarını izleme hakları geri alınmıştı.

Rusya suçlamaları reddederken ABD Başkanı Donald Trump istihbarat servislerinin bulgularını kabul ettiğini ancak bunun seçimin sonuçlarını etkilediğine inanmadığını söylemişti.

Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı RT'nin ABD'deki şubesinin Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamında kayıt yaptırması talimatını vermiş, ardından Sputnik'in ABD'deki partner şirketi RIA Global LLC de aynı şekilde yabancı ajan olarak kayıt yaptırmıştı.

BBC, CCTV, France 24 ve Deutsche Welle gibi diğer yabancı medya organlarına ise böyle bir zorunluluk getirilmemişti.