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17:04 03 Ekim 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Genç erkekler için çok korkutucu, kadınlar içinse harika zamanlar

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD'de yaşayan genç erkeklerin masum olsalar bile cinsel saldırı suçlamasıyla karşılaşabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'deki genç erkekler için çok korkutucu zamanlar" ifadelerini kullandı. Genç kadınlara mesajı sorulan Trump soruya "Kadınlar için harika zamanlar" dedi.

    Donald Trump, Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde basın toplantısı düzenledi.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    ABD kamuouyu Trump'ın Yüksek Mahkeme üyesi adayı yargıç Brett Kavanaugh'a yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla meşgulken, Başkan Trump konu hakkında salı günü Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

    'ARTIK MASUMİYETİNİZ KANITLANANA KADAR SUÇLUSUNUZ'

    Şu anda ABD'deki siyasi iklimin söz konusu suçlamaların reddini zorlaştırdığını savunan Trump "Tüm yaşamım boyunca suçunuz kanıtlanana kadar masum olduğunuz sözünü duydum. Ama şimdi masumiyetiniz kanıtlanana kadar suçlusunuz. Suçunuz olmayan bir şey nedeniyle suçlu olabileceğiniz için ABD'deki genç erkekler için çok korkutucu zamanlar" dedi. 

    Trump sözlerini "Çok zor zamanlar. Burada olanlar Yüksek Mahkeme yargıcı atamasını bile etkiliyor. Tüm hayatınız bpyunca harika biri olabilirsiniz ve biri sizi birşeyle suçlar. Bu kişinin kadın olmasına da gerek yok. Ancak biri sizi birşeyle suçlayabilir ve siz otomatik olarak suçlu olabilirsiniz. Bu alemde biri sizin masumiyetinizi kanıtlayana kadar suçlusunuz" diye sürdürdü.

    ​Trump, muhabirin "Genç kadınlar için mesajınız nedir?" sorusunu ise "Kadınlar için harika zamanlar" diye yanıtladı.

    Geçen hafta Kaliforniya'da psikoloji profesörü olan Christine Blasey Ford,  Senato Adalet Komitesi'nde verdiği ifadede Yüksek Mahkeme yargıcı adayı Kavanaugh'un gençken kendisini yatağa yatırıp eliyle ağzını kapadığını ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söylemişti.

    Brett Kavanaugh- Christine Blasey Ford
    © REUTERS / Jim Bourg
    Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh: Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe
    Deborah Ramirez adlı 2. kadın üniversitedeyken Kavanaugh'un kendisine cinsel organını gösterdiği suçlamasını getirmiş, Julie Swetnick adlı 3. kadın da gençken Kavanaugh'un da katıldığı partilerde kadınlara toplu tecavüzlerin yaşandığını, kendisinin de bir partide çok sayıda kişinin cinsel tacizine uğradığını söylemişti.

    Kavanaugh tüm suçlamaları reddediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) suçlamaları soruşturmasının ardından Kavanaugh'un adaylığı ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

    Cumhuriyetçiler Senato'da Demokratlar'a karşı 49'a 51 oranıyla çoğunluğu elinde tutuyor.

    ABD Başkanı Trump'a da 2016'daki seçim kampanyası sırasında 18 kadın,  kadınların soyunma odasına girmekten, rızaları dışında cinsel organlarına dokunmak ve zorla öpmek gibi bir dizi alana yayılan suçlamalar yöneltmişti. Trump da tüm suçlamaları reddetmişti.

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    Etiketler:
    Cinsel saldırı, Cinsel taciz, ABD Yüksek Mahkemesi, Brett Kavanaugh, Donald Trump, ABD
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