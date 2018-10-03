Hillary Clinton, kanıtlanamamış iddia olarak kalan ABD seçimlerine Rus müdahalesini 11 Eylül saldırılarıyla eş tuttu

Kasım 2016 ABD başkanlık seçimlerinin kaybedeni, Rusya'nın seçime müdahalesiyle ilgili kanıtlanamamış iddialar ile 11 Eylül 2001 saldırılarını aynı kefeye koyarak şunları söyledi: Her ikisinde de yabancı bir güç ABD'ye saldırdı, ama ikincisinde Başkan hiçbir şey yapmadı.

ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'a kaybetmiş olan Demokrat aday Hillary Clinton, Washington'daki 'Atlantic Festival'de yaptığı açıklamalarda, Rus müdahalesi ve diğer etkenlerin seçimlerin sonucunu 'kesinlikle değiştirdiğini' iddia etti.

'SONUCU DEĞİŞTİRDİ'

Atlantic Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg'in ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçimi sizden çaldığını düşünüyor musunuz'' sorusunu ''Rusya'nın seçime müdahalesi, yeterli sayıda seçim bölgesinde sonucu değiştirdi'' diye yanıtlayan eski first lady ve dışişleri bakanı şöyle devam etti:

''Rus kampanyası, Rusya'nın çaldığı enformasyonun yayımcısı WikiLeaks, Cambridge Analytica ve diğer benzeri örgütlerin Cumhuriyetçi Parti aygıtıyla birlikte oynadıkları rol, Cumhuriyetçi Ulusal Komite ile diğer müttefikleri ve Trump kampanyasının bir kombinasyonunun kesinlikle yeterli sayıda yerde sonucu değiştirdiğine inanıyorum. Öyle ki 'Gerçekten ne oldu' diye sormak zorundayız.''

'BU, İLK'

Geçmişe dönüp bakmak istemediğini, ama bugün bildiklerinin inanılmaz derecede rahatsızlık verici olduğunu dile getiren Hillary Clinton, ''2016, yabancı bir gücün saldırısına uğradığımız ama hiçbir şey yapmadığımız ilk seferdir'' diyerek ekledi:

© REUTERS / Kevin Lamarque/File Norveç: 2011'de Kaddafi ile muhalifler arasında barış anlaşması sağladık, ama ABD destek vermedi

''Sanki şöyle, tahayyülü zor, ama demek istediğim şu: Korkunç bir örnek olacak, ama 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin başkanı George W. Bush'un ''Bunu dert edinmeye ayıracak vaktim yok. Korkunçtu, üzgünüz, yeniden inşa edeceğiz, ama dert edinmeyeceğiz'' dediğini farz edin. Belli bir noktada öyle bir hal aldı. Kanıtlar üst üste yığılmaya devam ediyor.''

Bush, 11 Eylül saldırılarının ardından ilkin Kaide-Taliban'a karşı Afganistan'ı, ardından hiçbir kanıta dayanmaksızın Saddam'ın Kaide ile işbirliği yaptığı ve kitle imha silahı geliştirdiği iddiasıyla Irak'ı işgal etmişti. Bu işgaller, üstelik ilki hala devam ederken, ABD tarihinin en karanlık sayfaları arasında yerlerini aldı.

Daha önce Başkan Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarına tutarsız tepkilerini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e övgülerini eleştirmiş olan Hillary Clinton, böylece ilk kez 11 Eylül benzetmesi yaptı.