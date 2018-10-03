ABD, İran'la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını da iptal etti

İran'la nükleer anlaşmadan çekilen Trump yönetimi, bu kez İran'la ekonomik ilişkileri ve diplomatik temsilcilikleri tesis eden 1955 tarihli anlaşmayı feshettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın Tahran'la 1955'te imzaladığı 'Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku' anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

Açıklama, Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımları yürürlüğe sokmasıyla ilgili Tahran'ın yaptığı başvuru hakkında Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını vermesinin ardından geldi.

İran’ın ABD ile ilgili şikayetine iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan dostluk anlaşması çerçevesinde bakmaya yetkin olduğunu belirten Lahey Adalet Divanı, Washington'ın ilaç, gıda, insani ve havacılık sektöründe uyguladığı ambargoların kalkması yönünde karar vermişti.



