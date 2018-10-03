Pompeo: Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatına ne yanıt vereceğimizi önceden açıklamayacağız

Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladığı açıklamasına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ''Ciddi bir tırmandırma'' tepkisini gösterdi. Washington'ın buna ne yanıt vereceğini önden açıklamayacağını söyledi.

Pompeo, ''Buna nasıl karşılık vereceğimize dair niyetlerimiz hakkında kesinlikle yorumda bulunmayacağım'' dedi.

Bu konuda daha önce yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, şu yorumu yaptı:

''Rusya'nın S-300'ü Suriye'ye teslim etmiş olması, etkilenen bölgelerde bulunan herkes için risklerin daha da büyümesine neden oluyor. Biz bunu çok ciddi bir tırmandırma olarak değerlendiriyoruz.''

ELEKTRONİK SAVAŞ TEÇHİZATI VERİLDİ

Dün akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan ''S-300 sistemlerinin teslimatını tamamladık. Aydınlatma detektörleri, başlıca algılama sistemleri, kontrol makineleri ve 4 adet fırlatma rampasından oluşan toplam 49 adet ekipmanın sevkiyatı tamamlandı'' açıklaması gelmişti.

© Sputnik / CC BY-SA 3.0 / Srđan Popović / S-125 Neva air defense system Suriye: İsrail'in 17 Eylül'de fırlattığı füzelerin üçte birinden fazlasını vurduk

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ HAVA SALDIRILARININ SONU, S-300 TESLİMATI

İsrail'in 17 Eylül tarihli Lazkiye'ye yönelik saldırısı sırasında Il-20 uçağı 15 askerine mezar olan Rusya, olaydan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Rus Savunma Bakanlığı'nın İsrail savaş uçaklarının kendilerine kalkan yapmaları yüzünden Il-20'nin vurulduğu sonucuna varmasının ardından, Kremlin, Suriye hükümetine S-300 füze savunma sistemleri teslim etmeye karar vermişti.