ABD basını: Pensilvanya polisi, Gülen'in evinde araştırma yapıyor

ABD basını, Pensilvanya Eyalet Polisi'nin meydana gelen bir olayı araştırmak üzere Fethullah Gülen'in evine girdiğini ve yapılan incelemenin ardından evden ayrıldığını bildirdi.

Pensilvanya yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, Gülen'in yaşadığı evin girişini polis arabalarının çevirdiği ve helikopterlerin gezdiği görülüyor.

PSP confirm they are “investigating an incident” at Fethullah Gulen’s compound in Saylorsburg. He is one of Turkey’s most-wanted clerics who lives in Monroe Co. @wbrewyou pic.twitter.com/uEtECdmoGW — Brianna Strunk (@bstrunknews) October 3, 2018

Yerel BRC News13 kanalında çalışan gazeteci Nicole Walters, "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi" yazdı.

BREAKING: Heavy police presence setting up a perimeter around the Turkish compound on Mt. Eaton Road. Neighbors were told to stay inside and tell us they’re searching for a man dressed in black carrying a gun. @brcnews13 pic.twitter.com/pwpk43uj4z — Nicole Walters (@imnicolewalters) October 3, 2018

​Öte yandan, BBC Türkçe'nin haberine göre, yapılan incelemenin ardından polisin Gülen'in evinden ayrıltığı öğrenildi.

Ayrıca, AA muhabirinin verdiği bilgide, Pensilvanya polisinin bir kişiyi yaraladığını da açıkladı.